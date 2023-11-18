-->

Sunday, 19 November 2023 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام لجامعة الدول العربية: تحقيق الأمن بالتسوية السياسية وليس باستمرار الاحتلال

11/18/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إن الوقت قد حان كي يدرك الاسرائيليون أن الطريق لتحقيق الأمن يمر عبر التسوية السياسية وليس باستمرار الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة موسعة شارك فيها أبو الغيط تحت عنوان "مبادرات جديدة لتحقيق السلام" في إطار "حوار المنامة" الذي تستضيفه البحرين وذلك وفقا لبيان أصدرته الجامعة العربية.
وقال أبو الغيط "أصل المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 1967".
وأشار إلى أن الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة هي في واقع الأمر الجولة الخامسة منذ انفصال إسرائيل أحاديا عن القطاع من دون اتفاق سلام ينهي النزاع مع الفلسطينيين.
وحذر من أن جولات العنف قد تتكرر إذا لم يتم كسر هذه الدائرة الجهنمية عبر عملية سلمية تفضي إلى انهاء الاحتلال.
واعتبر أن المسار الذي أدى إلى الوضع الحالي بدأ بالقضاء على العملية السلمية والانقلاب على مسار "أوسلو" وصعود اليمين الإسرائيلي في نسخه المختلفة التي ازدادت تطرفا بمرور السنوات.
وقال إنه لا توجد مبادرات جديدة لتحقيق السلام لأن العرب قدموا بالفعل مبادرتهم منذ 2002 تحت مسمى المبادرة العربية للسلام التي تنطلق من مبدأ الأرض مقابل السلام وتعد إسرائيل بعلاقات طبيعية مع دول المنطقة حال الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن إسرائيل استمرت في رفض هذه المبادرة منذ إطلاقها مشددا على أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وسيستمر نضالهم من أجل الاستقلال ما دام الاحتلال جاثما على صدورهم.
وحذر من خطورة الأفكار التي تروج لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في مصر أو الأردن مشددا على أن هذا الخيار يمثل وصفة لفوضى وعنف وانعدام استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط بأسره وشدد على أن الفلسطينيين والدول العربية يرفضون رفضا كاملا هذا السيناريو لإخلاء فلسطين من أهلها وتطهيرها عرقيا.(النهاية)

م ف م / ع ف ف / ه س ص



MENAFN18112023000071011013ID1107451272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث