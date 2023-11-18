الأمين العام لجامعة الدول العربية: تحقيق الأمن بالتسوية السياسية وليس باستمرار الاحتلال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إن الوقت قد حان كي يدرك الاسرائيليون أن الطريق لتحقيق الأمن يمر عبر التسوية السياسية وليس باستمرار الاحتلال.
جاء ذلك خلال جلسة موسعة شارك فيها أبو الغيط تحت عنوان "مبادرات جديدة لتحقيق السلام" في إطار "حوار المنامة" الذي تستضيفه البحرين وذلك وفقا لبيان أصدرته الجامعة العربية.
وقال أبو الغيط "أصل المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 1967".
وأشار إلى أن الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة هي في واقع الأمر الجولة الخامسة منذ انفصال إسرائيل أحاديا عن القطاع من دون اتفاق سلام ينهي النزاع مع الفلسطينيين.
وحذر من أن جولات العنف قد تتكرر إذا لم يتم كسر هذه الدائرة الجهنمية عبر عملية سلمية تفضي إلى انهاء الاحتلال.
واعتبر أن المسار الذي أدى إلى الوضع الحالي بدأ بالقضاء على العملية السلمية والانقلاب على مسار "أوسلو" وصعود اليمين الإسرائيلي في نسخه المختلفة التي ازدادت تطرفا بمرور السنوات.
وقال إنه لا توجد مبادرات جديدة لتحقيق السلام لأن العرب قدموا بالفعل مبادرتهم منذ 2002 تحت مسمى المبادرة العربية للسلام التي تنطلق من مبدأ الأرض مقابل السلام وتعد إسرائيل بعلاقات طبيعية مع دول المنطقة حال الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن إسرائيل استمرت في رفض هذه المبادرة منذ إطلاقها مشددا على أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وسيستمر نضالهم من أجل الاستقلال ما دام الاحتلال جاثما على صدورهم.
وحذر من خطورة الأفكار التي تروج لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في مصر أو الأردن مشددا على أن هذا الخيار يمثل وصفة لفوضى وعنف وانعدام استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط بأسره وشدد على أن الفلسطينيين والدول العربية يرفضون رفضا كاملا هذا السيناريو لإخلاء فلسطين من أهلها وتطهيرها عرقيا.(النهاية)
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