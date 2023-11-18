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البحرين تدين بشدة قصف الاحتلال لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

11/18/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 11 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها بشدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرستي (الفاخورة) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) و(تل الزعتر) بمخيم جباليا شمال غزة ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.
واكدت ضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2712) بشأن إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
وسقط العشرات من الشهداء الفلسطينيين اليوم السبت إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) في مخيم (جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة كما أصيب عدد كبير من النازحين الذين لجأوا إلى المدرسة. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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