البحرين تدين بشدة قصف الاحتلال لمدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 11 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها بشدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرستي (الفاخورة) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) و(تل الزعتر) بمخيم جباليا شمال غزة ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.
واكدت ضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2712) بشأن إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
وسقط العشرات من الشهداء الفلسطينيين اليوم السبت إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) في مخيم (جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة كما أصيب عدد كبير من النازحين الذين لجأوا إلى المدرسة. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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