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الولايات المتحدة تعلن تحقيق نتائج مهمة بعد قمة دول آبيك في كاليفورنيا

11/18/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الولايات المتحدة حققت "نتائج مهمة" خلال سنة استضافتها لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي اختتمت أمس الجمعة وتسلمت بعدها دولة بيرو رئاسة الدورة المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن النتائج تمحورت حول أولويات تشمل الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي المرن والشامل مشيرة إلى أن قادة (آبيك) "التزموا بمواصلة وتشجيع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم بما يتماشى مع الظروف المحلية بحلول عام 2030".
وأضافت أن وزراء الطاقة في دول المنتدى توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن مبادرة التحول العادل للطاقة كما أيدوا "مجموعة من المبادئ الموجهة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في التحولات بمجال الطاقة النظيفة داخل منطقة (آبيك".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "التزمت بالعمل مع اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لضمان أن التقدم الذي أحرزناه في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمبتكر والشامل على المدى الطويل يمكن أن يتحمل تحديات لا يمكن التنبؤ بها قد نواجهها في المستقبل".
واحتضنت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا الأسبوع قمة (آبيك) التي حضرها قادة وممثلون عن 21 دولة كما عقد على هامشها لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
يذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) هو منتدى حكومي دولي يضم 21 دول تطل على المحيط الهادئ ويهدف إلى تعزيز التجارة الحرة في جميع أنحاء المنطقة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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