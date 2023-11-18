الولايات المتحدة تعلن تحقيق نتائج مهمة بعد قمة دول آبيك في كاليفورنيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الولايات المتحدة حققت "نتائج مهمة" خلال سنة استضافتها لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي اختتمت أمس الجمعة وتسلمت بعدها دولة بيرو رئاسة الدورة المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن النتائج تمحورت حول أولويات تشمل الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي المرن والشامل مشيرة إلى أن قادة (آبيك) "التزموا بمواصلة وتشجيع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم بما يتماشى مع الظروف المحلية بحلول عام 2030".
وأضافت أن وزراء الطاقة في دول المنتدى توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن مبادرة التحول العادل للطاقة كما أيدوا "مجموعة من المبادئ الموجهة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في التحولات بمجال الطاقة النظيفة داخل منطقة (آبيك".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "التزمت بالعمل مع اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لضمان أن التقدم الذي أحرزناه في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمبتكر والشامل على المدى الطويل يمكن أن يتحمل تحديات لا يمكن التنبؤ بها قد نواجهها في المستقبل".
واحتضنت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا الأسبوع قمة (آبيك) التي حضرها قادة وممثلون عن 21 دولة كما عقد على هامشها لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
يذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) هو منتدى حكومي دولي يضم 21 دول تطل على المحيط الهادئ ويهدف إلى تعزيز التجارة الحرة في جميع أنحاء المنطقة. (النهاية)
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