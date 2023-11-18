موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - العشرات من الشهداء الفلسطينيين يسقطون إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم (جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة.
رام الله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويقول "إنه يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان". (النهاية) ر ج
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