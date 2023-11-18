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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/18/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - العشرات من الشهداء الفلسطينيين يسقطون إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم (جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة.
رام الله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويقول "إنه يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان". (النهاية) ر ج

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