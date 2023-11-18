قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين واستشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الضغة الغربية 19 تشرين الثاني (بترا) - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء المدينة، حيث داهمت قوات الاحتلال أحياء وادي عز الدين، والبيادر، والهدف، وشارع حيفا، وشارع جنين- نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
وأمضى الأسير الذي ينتمي لحركة فتح 18 عاما في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 6 شهداء.
--(بترا)
م ف /ف ج
19/11/2023 06:21:53
MENAFN18112023000117011021ID1107451268
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