قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين واستشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب

MENAFN - Jordan News Agency)

الضغة الغربية 19 تشرين الثاني (بترا) - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء المدينة، حيث داهمت قوات الاحتلال أحياء وادي عز الدين، والبيادر، والهدف، وشارع حيفا، وشارع جنين- نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأمضى الأسير الذي ينتمي لحركة فتح 18 عاما في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 6 شهداء.

--(بترا)

م ف /ف ج

19/11/2023 06:21:53

