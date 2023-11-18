كتلة هوائية باردة عاصفة تصحبها أمطار تؤثر على المملكة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الأحد، بإمتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وتهطل بمشيئة الله الأمطار في شمال ووسط المملكة. واعتباراً من ساعات بعد الظهر تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مدما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة مثيرة الغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول الأمطار وتخف سرعة وتكون الرياح، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7 وفي مرتفعات الشراة 14 - 6، وفي مناطق البادية 21 - 9، وفي مناطق السهول 19 - 10، وفي الأغوار الشمالية 25 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 17، وفي البحر الميت 26 - 17، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

19/11/2023 06:14:26

