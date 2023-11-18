بايدن: السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم غزة بعد الحرب

بايدن: السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم غزة بعد الحرب
التاريخ
11/18/2023 11:24:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم قطاع غزة والضفة الغربية في نهاية المطاف، مشيراً إلى استمرار العمل على "حل الدولتين".
ووفقاً لـ (رويترز)، أضاف بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، أنه على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام، مؤكداً بأنه "لا يجوز أن يكون هنالك احتلال أو تهجير قسري للمدنيين من غزة".
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
18/11/2023 23:56:37
MENAFN18112023000117011021ID1107451266
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