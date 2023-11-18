بايدن: السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم غزة بعد الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم قطاع غزة والضفة الغربية في نهاية المطاف، مشيراً إلى استمرار العمل على "حل الدولتين".

ووفقاً لـ (رويترز)، أضاف بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، أنه على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام، مؤكداً بأنه "لا يجوز أن يكون هنالك احتلال أو تهجير قسري للمدنيين من غزة".

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

18/11/2023 23:56:37