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محطات مهمة فى حياة سعاد مكاوى بذكرى ميلادها اليوم

11/18/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة سعاد مكاوى التى برعت فى الغناء والتمثيل وأداء المونولجات، فحققت مسيرة فنية ناجحة كانت بمثابة إرث سينمائي ظل راسخًا فى أذهان الجميع حتى اليوم.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع النجم الراحل إسماعيل ياسين الذى رفض تقبيلها نظرا لتمسكه الشديد بعدة ضوابط فى أعماله السينمائية، وغنت لعدد كبير من الشعراء والملحنين، فكانت مسيرتها الفنية ناجحة بلا شك إلا أن حياتها الشخصية لم تكن على نفس مستوى النجاح، حيث تزوجت ثلاث مرات.

كانت أولى زيجات سعاد مكاوى من الملحن محمود الموجى، فبعد انفصاله عن زوجته كانت هى الصديقة المقربة له وتحرص على مواساته، ولاحقتهما العديد من الشائعات فى ذلك الوقت حتى أدرك «الموجى» أنه يحبها بالفعل، ليتقدم بالزواج لها، وتستمر المفاوضات مع والدها لنحو ثلاثة أسابيع ليعلن الثنائى زواجهما فى الثالث من يوليو 1958، إلا أن «سعاد» لم تكن محظوظة، فلم يدم زواجها منه بعدما علمت أنه على علاقة بوداد حمدى.

أما المخرج عباس كامل فكان ثانى أزواج سعاد مكاوى، إلا أنه أيضا لم يدم زواجها منه طويلا، ولم تتحدث عنه كثيرا، لتنفصل عنه أيضا وتتزوج من الموسيقار محمد إسماعيل الذى كان آخر أزواجها.







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