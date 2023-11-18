محطات مهمة فى حياة سعاد مكاوى بذكرى ميلادها اليوم

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- Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة سعاد مكاوى التى برعت فى الغناء والتمثيل وأداء المونولجات، فحققت مسيرة فنية ناجحة كانت بمثابة إرث سينمائي ظل راسخًا فى أذهان الجميع حتى اليوم.
شكلت ثنائيًا ناجحًا مع النجم الراحل إسماعيل ياسين الذى رفض تقبيلها نظرا لتمسكه الشديد بعدة ضوابط فى أعماله السينمائية، وغنت لعدد كبير من الشعراء والملحنين، فكانت مسيرتها الفنية ناجحة بلا شك إلا أن حياتها الشخصية لم تكن على نفس مستوى النجاح، حيث تزوجت ثلاث مرات.
كانت أولى زيجات سعاد مكاوى من الملحن محمود الموجى، فبعد انفصاله عن زوجته كانت هى الصديقة المقربة له وتحرص على مواساته، ولاحقتهما العديد من الشائعات فى ذلك الوقت حتى أدرك «الموجى» أنه يحبها بالفعل، ليتقدم بالزواج لها، وتستمر المفاوضات مع والدها لنحو ثلاثة أسابيع ليعلن الثنائى زواجهما فى الثالث من يوليو 1958، إلا أن «سعاد» لم تكن محظوظة، فلم يدم زواجها منه بعدما علمت أنه على علاقة بوداد حمدى.
أما المخرج عباس كامل فكان ثانى أزواج سعاد مكاوى، إلا أنه أيضا لم يدم زواجها منه طويلا، ولم تتحدث عنه كثيرا، لتنفصل عنه أيضا وتتزوج من الموسيقار محمد إسماعيل الذى كان آخر أزواجها.
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