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كريم عفيفى يمتلك عربة فول فى فيلم جورى بطولة هيفاء وهبى

11/18/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) يجسد الفنان كريم عفيفى
في فيلم "جورى" دور شاب طموح يقوم بعمل عدد من المشاريع التجارية والتي منها امتلاكه لـ"عربة فول" في إحدى المناطق الشعبية، الفيلم بطولة النجمة هيفاء وهبى وتأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن الفنان الكوميدى كريم عفيفى حل ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على "تليفزيون اليوم السابع" ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفي لقائه قال عفيفى إنه تخرج من كلية التجارة بعد ما يقرب من 11 عامًا، مضيفا أنه كان يحلم أن يكون مطربا ودائمًا كان يتخيل نفسه وهو يقف على مسرح ويغنى.

وأضاف عفيفى فى لقائه أنه بدأ دخوله مجال التمثيل بالصدفة حيث إنه كان فى أحد الأيام بالجامعة وعلم أن بمسرح الجامعة تكييف يمكن أن يتخلص به من شدة الحرارة وحينما ذهب إلى المسرح أجبر على المشاركة فى فريق التمثيل حتى يستطيع أن يجلس بالمسرح واضطر وقتها للانضمام إلى فريق التمثيل الذى اكتشف من خلاله حبه للتمثيل وأنه يملك موهبة لتتغير حياته رأسًا على عقب بعد تلك الصدفة الغريبة رغم أنه كان يتمنى أن يعمل نقاش أو حلاق

وأخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.


تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون







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