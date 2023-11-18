كريم عفيفى يمتلك عربة فول فى فيلم جورى بطولة هيفاء وهبى

(MENAFN
- Youm7) يجسد الفنان كريم عفيفى
في فيلم "جورى" دور شاب طموح يقوم بعمل عدد من المشاريع التجارية والتي منها امتلاكه لـ"عربة فول" في إحدى المناطق الشعبية، الفيلم بطولة النجمة هيفاء وهبى وتأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.
يذكر أن الفنان الكوميدى كريم عفيفى حل ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على "تليفزيون اليوم السابع" ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفي لقائه قال عفيفى إنه تخرج من كلية التجارة بعد ما يقرب من 11 عامًا، مضيفا أنه كان يحلم أن يكون مطربا ودائمًا كان يتخيل نفسه وهو يقف على مسرح ويغنى.
وأضاف عفيفى فى لقائه أنه بدأ دخوله مجال التمثيل بالصدفة حيث إنه كان فى أحد الأيام بالجامعة وعلم أن بمسرح الجامعة تكييف يمكن أن يتخلص به من شدة الحرارة وحينما ذهب إلى المسرح أجبر على المشاركة فى فريق التمثيل حتى يستطيع أن يجلس بالمسرح واضطر وقتها للانضمام إلى فريق التمثيل الذى اكتشف من خلاله حبه للتمثيل وأنه يملك موهبة لتتغير حياته رأسًا على عقب بعد تلك الصدفة الغريبة رغم أنه كان يتمنى أن يعمل نقاش أو حلاق
وأخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.
تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون
MENAFN18112023000132011024ID1107451264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.