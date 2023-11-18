الأوبرا تنظم حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية.. الليلة

(MENAFN
- Youm7) تحيى فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً على مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو عمر فرحات، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك بالحفل كل من أمنية سمير، إبراهيم فاروق، محمد عبد الحميد، محمد الجزار، طه حسين، وائل سراج، محمد حسين، محمد نشأت.
يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبدالسميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبدالمنعم الحريري بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.
وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبدالحليم نويرة كل من المايسترو عبدالمنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبدالمنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.
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