الفن حياة صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى بمناسبة اليوم العالمى للفن الإسلامى

MENAFN - Youm7) تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى وتستضيف عددًا من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى، هويدا السباعى، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للفن الإسلامي.

تتناول الأمسية نماذج من أشكال الفن الإسلامى إلى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياة ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الإبداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر، أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.