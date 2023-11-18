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أول عروض مسرحية الكأس الأخيرة على مسرح الطليعة.. اليوم

11/18/2023 11:24:27 PM
(MENAFN- Youm7) ينطلق عرض مسرحية "الكأس الأخيرة " على مسرح الطليعة تحت إدارة عادل حسان، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء ولمدة خمسة أيام، لينتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .







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