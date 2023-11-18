اليوم العالمي للرجل.. اعرفى إزاى تعبرى عن تقديرك لشريك حياتك

(MENAFN
- Youm7) ساعات ويبدأ اليوم العالمي للرجل، الذي يتم الاحتفال به لتسليط الضوء على قضايا الرجال والتحديات التي يواجهونها في المجتمع. كما يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بالمسائل الاجتماعية والصحية التي تؤثر على الرجال، ودور الرجل كبير ولا أحد يقدر أن ينكره، في كل المجالات، سواء في الحياة العامة في العمل والقيام بالأعمال الصعبة، أو في الحياة الزوجية، من احتوائه للزوجة ودوره الأساسى للشعور بالأمان، والدعم.
وفى اليوم العالمى للرجل، لا يوجد ما هو أفضل للاحتفال به، من أن تعبر الزوجة عن امتنانها وتقديرها لزوجها، لدوره الهام في حياتها، ولمعرفة كيف ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "self".
تقدير الزوج
اكتشاف طريقته الخاصة
بالتأكيد كل شخص لديه بعض الأمور التي تشعره بالامتنان والتقدير، وعلى الزوجة أن تعرف الطريقة التي يفضلها زوجها في التعبير عن الامتنان لتظهر بها إعجابها وتقديرها به، فيوجد الزوج الذى يحب التقدير عن طريق سماع الكلمات الجيدة التي تمدحه طوال الوقت، والبعض يحب الهدايا وحتى ولو كانت بسيطة فعلى الزوجة أن تعرف ما الذى يعجب زوجها وتقدمه له تعبيراً عن امتنانها له.
وضع المزيد من الإيماءات البسيطة في اليوم
يمكن للزوجة أن تودع زوجها وهو ذاهب للعمل بابتسامة صغيرة صادقة، مع كلمة تشجيع، والوقوف أمام الباب حتى ينصرف وانتظاره عندما يعود بابتسامة جميلة، أعترافاً بجهده الذى يبذله من أجل الأسرة من عمل وتعب بالخارج، مما يعطى رسالة للزوج بأن الزوجة تهتم به حتى بأقل الأشياء البسيطة.
اظهار الامتنان
كونى محددة
عندما تعبري عن امتنانك لزوجك يفضل أن تكوني محددة بشأن ما تشعري بالامتنان تجاهه، لكي لا يشعر أنها مجرد كلمات فقط، وليشعر بأنك تقدرين حتى أصغر أفعاله،
حتى ولو أخرج القمامة. اشكريه بشكل واضح على ذلك.
مذكرة امتنان مشتركة في المنزل
يمكن للزوجة أن تضع مذكرة امتنان مشتركة وتضعها في مكان معروف على منضدة المطبخ أو المكتبة، ويمكن تدوين الملاحظات التي تتعلق بالامتنان والتقدير عليها لإظهار مشاعر الطرفين لبعض بشكل يومى، مثل كتابة شكراً لك، أو كتابة كلمات الأغنية التي يفضلها الطرف الآخر، او كلمات رومانسية، لزيادة الروابط العاطفية بينكما.
اظهار التقدير
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