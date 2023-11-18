اليوم العالمي للرجل.. اعرفى إزاى تعبرى عن تقديرك لشريك حياتك

MENAFN - Youm7) ساعات ويبدأ اليوم العالمي للرجل، الذي يتم الاحتفال به لتسليط الضوء على قضايا الرجال والتحديات التي يواجهونها في المجتمع. كما يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بالمسائل الاجتماعية والصحية التي تؤثر على الرجال، ودور الرجل كبير ولا أحد يقدر أن ينكره، في كل المجالات، سواء في الحياة العامة في العمل والقيام بالأعمال الصعبة، أو في الحياة الزوجية، من احتوائه للزوجة ودوره الأساسى للشعور بالأمان، والدعم.

وفى اليوم العالمى للرجل، لا يوجد ما هو أفضل للاحتفال به، من أن تعبر الزوجة عن امتنانها وتقديرها لزوجها، لدوره الهام في حياتها، ولمعرفة كيف ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "self".







تقدير الزوج

اكتشاف طريقته الخاصة

بالتأكيد كل شخص لديه بعض الأمور التي تشعره بالامتنان والتقدير، وعلى الزوجة أن تعرف الطريقة التي يفضلها زوجها في التعبير عن الامتنان لتظهر بها إعجابها وتقديرها به، فيوجد الزوج الذى يحب التقدير عن طريق سماع الكلمات الجيدة التي تمدحه طوال الوقت، والبعض يحب الهدايا وحتى ولو كانت بسيطة فعلى الزوجة أن تعرف ما الذى يعجب زوجها وتقدمه له تعبيراً عن امتنانها له.

وضع المزيد من الإيماءات البسيطة في اليوم

يمكن للزوجة أن تودع زوجها وهو ذاهب للعمل بابتسامة صغيرة صادقة، مع كلمة تشجيع، والوقوف أمام الباب حتى ينصرف وانتظاره عندما يعود بابتسامة جميلة، أعترافاً بجهده الذى يبذله من أجل الأسرة من عمل وتعب بالخارج، مما يعطى رسالة للزوج بأن الزوجة تهتم به حتى بأقل الأشياء البسيطة.



اظهار الامتنان

كونى محددة

عندما تعبري عن امتنانك لزوجك يفضل أن تكوني محددة بشأن ما تشعري بالامتنان تجاهه، لكي لا يشعر أنها مجرد كلمات فقط، وليشعر بأنك تقدرين حتى أصغر أفعاله،

حتى ولو أخرج القمامة. اشكريه بشكل واضح على ذلك.

مذكرة امتنان مشتركة في المنزل

يمكن للزوجة أن تضع مذكرة امتنان مشتركة وتضعها في مكان معروف على منضدة المطبخ أو المكتبة، ويمكن تدوين الملاحظات التي تتعلق بالامتنان والتقدير عليها لإظهار مشاعر الطرفين لبعض بشكل يومى، مثل كتابة شكراً لك، أو كتابة كلمات الأغنية التي يفضلها الطرف الآخر، او كلمات رومانسية، لزيادة الروابط العاطفية بينكما.

اظهار التقدير



