وصفات طبيعية لترطيب القدمين والحفاظ على نعومتهما فى الخريف والشتاء

MENAFN - Youm7) تعانى الكثيرات من تشققات القدمين طوال فترة انخفاض درجات الحرارة فى فصلى الخريف والشتاء، الأمر الذى يتسبب لها في شعورها بالانزعاج والألم أحيانًا، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض فى التقرير وصفات طبيعية لترطيب القدمين، وفقًا لما ذكره موقع "indiantimes".

وصفات طبيعية لترطيب القدمين وصفة زيت اللافندر لترطيب القدمين

يجب تحضير 15 قطرة من زيت اللافند ، مع نصف كوب من زبدة الشيا، و3/4 كوب من زيت جوز الهند، ثم إضافة زبدة الشيا في مقلاة مع زيت جوز الهند، ثم وضع الوعاء على نار خفيفة حتى تذوب المكونات ثم إضافة زيت اللافندر، ورفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد، ثم استخدامه لتدليك القدمين كل ليلة مع ارتداء الجوارب للحصول على قدمين ناعمتين.

ترطيب القدمين وصفة زيت النعناع لترطيب القدمين

يجب تحضير 15 قطرة من زيت النعناع العطري، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، بالإضافة إلى ربع كوب من زبدة الشيا وربع زيت جوز الهند، ثم وضع زبدة الشيا في مقلاة وإضافة زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ثم تسخين المقلاة على نار خفيفة والإنتظار حتى تذوب المكونات ثم رفع الوعاء من على النار وإضافة زيت النعناع، وتركه حتى يبرد ثم وضعه في الخلاط أو الاكتفاء بتقليب المكونات، ثم تدليك القدمين بالمزيج وارتداء الجوارب.

طرق طبيعية لترطيب القدمين وصفة زيت الزنجبيل والليمون لترطيب القدمين

يجب تحضير 10 قطرات من زيت الزنجبيل العطري، وكذلك 10 قطرات من زيت الليمون العطري، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز،

و15 جرامًا من زيت جوز الهند، و15 جرامًا من شمع النحل و15 جرامًا من زبدة الكاكاو، ثم إضافة شمع النحل وزبدة الكاكاو وزيت جوز الهند في المقلاة، ثم وضع المقلاة على نار خفيفة وإضافة زيت اللوز، والإنتظار حتى تذوب المكونات ثم رفع المقلاة وإضافة الزيوت العطرية مع مزج المكونات ثم تدليك القدمين وارتداء الجوارب.

وصفات طبيعية لترطيب القدمين وصفة زيت شجرة الشاي لترطيب القدمين

تحضير 10 قطرات من زيت شجرة الشاي، وربع كوب من زيت الزيتون وكذلك ربع كوب من زبدة الكاكاو، و20 جرامًا من شمع النحل، ثم إضافة زيت الزيتون وزبدة الكاكاو وشمع النحل في مقلاة وتسخين المكونات على نار خفيفة، ثم ترك المكونات حتى تذوب ورفعها بعد ذلك مع إضافة زيت شجرة الشاي و زيت النعناع ومزج المكونات معاً وتخزينها مع تكرار الوصفة كل يوم قبل النوم .