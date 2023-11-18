حيل ذكية تجعل غسيلك رائحته لطيفة.. طريقة التخزين تفرق

(MENAFN
- Youm7) تلعب الرائحة الجميلة للملابس المغسولة دورًا مهمًا في الشعور بالانتعاش والثقة، فعندما تكون الملابس نظيفة وتنبعث منها رائحة منعشة ومميزة، فإنها تعزز الشعور بالراحة وتضفي طابعًا إيجابيًا على المظهر العام، بالإضافة إلى ذلك، تلعب الرائحة الجميلة دورًا في تحفيز الحواس وخلق تجربة ممتعة أثناء ارتداء الملابس.
ووفقًا لما جاء في موقع
realsimple
نستعرض أبرز الطرق التي تجعل غسيلك يفوح بالروائح الجذابة المريحة:
مناشف
تخزين الغسيل
قومي بتخزين الغسيل بشكل صحيح فالتخزين يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على رائحة ملابسك منعشة لفترة أطول
ومن خلال تخزين ملابسك في خزانات أو صناديق من خشب الأرز، أو حتى أغطية بلاستيكية، فيفضل أن تحرصي على حمايتها من أشعة الشمس أو الروائح التي تدخل منزلك من المناور أو الشباك."
التخلص من الملابس المستخدمة
يفضل أن تقومي بتخزين للملابس التي تم ارتدائها عدة مرات في مكان نظيف لحين إعادة غسلها ويفضل تخزينها بشكل صحيح بدلاً من رميها في كومة أو فوق الكرسي.
عطري الغسالة
قومي بتعطيرالغسالة الخاصة باستخدام الأكياس المخصصة، ويمكن إضافة أكياس أو ألواح ذات رائحة حلوة إلى أدراجك للمساعدة في الحفاظ على رائحة غسيلك رائعة أثناء وضعها في غرفتك، يمكن أن يكون الخزامي من الاختيارات الأفضل
التي تحافظ على انتعاش الملابس بشكل جيد لأنه يعطر القماش بلطف
صودا الخبز
استخدمي صودا الخبز لامتصاص الروائح الكريهة ، فهي من أسهل الطرق
التي تساعد على منع الروائح الكريهة من التسرب إلى
الغسيل وتعتبر طريقة بسيطة للحفاظ على رائحة غسيلك جيدة لفترة أطول ، ويمكن وضعها في خزانة الملابس
لامتصاص أي روائح .
حيل لتعطير الغسيل
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