حيل ذكية تجعل غسيلك رائحته لطيفة.. طريقة التخزين تفرق

MENAFN - Youm7) تلعب الرائحة الجميلة للملابس المغسولة دورًا مهمًا في الشعور بالانتعاش والثقة، فعندما تكون الملابس نظيفة وتنبعث منها رائحة منعشة ومميزة، فإنها تعزز الشعور بالراحة وتضفي طابعًا إيجابيًا على المظهر العام، بالإضافة إلى ذلك، تلعب الرائحة الجميلة دورًا في تحفيز الحواس وخلق تجربة ممتعة أثناء ارتداء الملابس.

ووفقًا لما جاء في موقع

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نستعرض أبرز الطرق التي تجعل غسيلك يفوح بالروائح الجذابة المريحة:







مناشف





تخزين الغسيل

قومي بتخزين الغسيل بشكل صحيح فالتخزين يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على رائحة ملابسك منعشة لفترة أطول

ومن خلال تخزين ملابسك في خزانات أو صناديق من خشب الأرز، أو حتى أغطية بلاستيكية، فيفضل أن تحرصي على حمايتها من أشعة الشمس أو الروائح التي تدخل منزلك من المناور أو الشباك."

التخلص من الملابس المستخدمة

يفضل أن تقومي بتخزين للملابس التي تم ارتدائها عدة مرات في مكان نظيف لحين إعادة غسلها ويفضل تخزينها بشكل صحيح بدلاً من رميها في كومة أو فوق الكرسي.

عطري الغسالة

قومي بتعطيرالغسالة الخاصة باستخدام الأكياس المخصصة، ويمكن إضافة أكياس أو ألواح ذات رائحة حلوة إلى أدراجك للمساعدة في الحفاظ على رائحة غسيلك رائعة أثناء وضعها في غرفتك، يمكن أن يكون الخزامي من الاختيارات الأفضل

التي تحافظ على انتعاش الملابس بشكل جيد لأنه يعطر القماش بلطف



صودا الخبز

استخدمي صودا الخبز لامتصاص الروائح الكريهة ، فهي من أسهل الطرق

التي تساعد على منع الروائح الكريهة من التسرب إلى

الغسيل وتعتبر طريقة بسيطة للحفاظ على رائحة غسيلك جيدة لفترة أطول ، ويمكن وضعها في خزانة الملابس

لامتصاص أي روائح .

حيل لتعطير الغسيل







