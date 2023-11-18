طرق آمنة لاستخدام بعض المنتجات منتهية الصلاحية بدلاً من رميها

MENAFN - Youm7) كل سيدة منزل لديها الكثير من المنتجات التي تكون لديها في المنزل سواء كانت منتجات غذائية أو مستحضرات تجميل ، وبعض من تلك المنتجات التي تجدها في البيت تمر عليها فترة انتهاء الصلاحية دون أن تستخدمها أو حتى أن تقترب منها، وفى النهاية تلقى بها في سلة المهملات وهى تشعر أنها خسرت المنتج أو قطعة الفاكهة أو مستحضر التجميل، ولكن ليس كل شيء يمكن رميه، يوجد بعد الأشياء التي يمكن أن يتم إعادة تدويرها واستخدامها بكل أمان حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية، ولمعرفة كيف ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Brightside".

استخدامات جديدة للمنتجات منتهية الصلاحيةالأفوكادو

الأفوكادو

بعد فترة يصبح ناضجا للغاية مما يجعل ربة المنزل تتخلص منه، ولكن لا يجب أن تتهور وترميه، ويمكن أن تستخدمه للشعر، لأن الأفوكادو يعتبر مرطب رائع للشعر، وما على السيدة فعله هو مزج الأفوكادو المهروس ووضعه على خصلات الشعر الجافة، ويترك لمدة 6 ساعات على الأقل وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو والبلسم، وقد يجعل الشعر جافا في بادئ الأمر ولكن بعد غسلتين سيصبح ناعما ولامعا للغاية.



الأفوكادو

قناع الوجه الورقى

من المعروف أن أي شيء متعلق بالوجه بعد أنتهاء فترة الصلاحية لا يجب وضعه على الوجه، مثل قناع الوجه الورقى خاصة بعد انتهاء فترة الصلاحية، ولكن لا يجب أن يتم رميه، ويمكن أن يتم استخدامه على الأقدام الجافة والمتشققة لترطيبها، أو يتم وضعها على الرقبة، أو على اليدين.



قناع ورقي للوجه

المرطبات والحليب المنظف

قد يكون لدى ربة المنزل بعض من المرطبات أو حليب تنظيف cleansing milk منتهى الصلاحية، بدلاً من رميه يمكن استخدامه في تنظيف وتلميع الحقائب عن طريقوضعهما على

قطعة قطن وتلميع القطعة.



المرطبات والحليب المنظف

محدد العيون والشفاه

من المعروف أن لا يجب استخدام منتجات المكياج بعد انتهاء فترة الصلاحية، سواء على الشفاه أو على العين، ولهذا لا يجب استخدامها على البشرة، ويمكن استخدامها على كوضع خط تحت الكلمات والجمل في الكتب مثل أقلام الرصاص الملونة.



محدد العيون والشفاه

معجون الأسنان

معجون الأسنان يحتوى على منظف ويمكن أن يتم استخدامه في إزالة البقع من السجاد، أو تنظيف الجدران من أقلام التلوين، ويمكن تبييض حذاء التنس وشاشات الهاتف، وإزالة أي روائح حامضية من على زجاجة الأطفال.

معجون الأسنان



