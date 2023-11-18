طرق آمنة لاستخدام بعض المنتجات منتهية الصلاحية بدلاً من رميها

(MENAFN
- Youm7) كل سيدة منزل لديها الكثير من المنتجات التي تكون لديها في المنزل سواء كانت منتجات غذائية أو مستحضرات تجميل ، وبعض من تلك المنتجات التي تجدها في البيت تمر عليها فترة انتهاء الصلاحية دون أن تستخدمها أو حتى أن تقترب منها، وفى النهاية تلقى بها في سلة المهملات وهى تشعر أنها خسرت المنتج أو قطعة الفاكهة أو مستحضر التجميل، ولكن ليس كل شيء يمكن رميه، يوجد بعد الأشياء التي يمكن أن يتم إعادة تدويرها واستخدامها بكل أمان حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية، ولمعرفة كيف ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Brightside".
استخدامات جديدة للمنتجات منتهية الصلاحية
الأفوكادو
الأفوكادو
بعد فترة يصبح ناضجا للغاية مما يجعل ربة المنزل تتخلص منه، ولكن لا يجب أن تتهور وترميه، ويمكن أن تستخدمه للشعر، لأن الأفوكادو يعتبر مرطب رائع للشعر، وما على السيدة فعله هو مزج الأفوكادو المهروس ووضعه على خصلات الشعر الجافة، ويترك لمدة 6 ساعات على الأقل وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو والبلسم، وقد يجعل الشعر جافا في بادئ الأمر ولكن بعد غسلتين سيصبح ناعما ولامعا للغاية.
الأفوكادو
قناع الوجه الورقى
من المعروف أن أي شيء متعلق بالوجه بعد أنتهاء فترة الصلاحية لا يجب وضعه على الوجه، مثل قناع الوجه الورقى خاصة بعد انتهاء فترة الصلاحية، ولكن لا يجب أن يتم رميه، ويمكن أن يتم استخدامه على الأقدام الجافة والمتشققة لترطيبها، أو يتم وضعها على الرقبة، أو على اليدين.
قناع ورقي للوجه
المرطبات والحليب المنظف
قد يكون لدى ربة المنزل بعض من المرطبات أو حليب تنظيف cleansing milk منتهى الصلاحية، بدلاً من رميه يمكن استخدامه في تنظيف وتلميع الحقائب عن طريقوضعهما على
قطعة قطن وتلميع القطعة.
المرطبات والحليب المنظف
محدد العيون والشفاه
من المعروف أن لا يجب استخدام منتجات المكياج بعد انتهاء فترة الصلاحية، سواء على الشفاه أو على العين، ولهذا لا يجب استخدامها على البشرة، ويمكن استخدامها على كوضع خط تحت الكلمات والجمل في الكتب مثل أقلام الرصاص الملونة.
محدد العيون والشفاه
معجون الأسنان
معجون الأسنان يحتوى على منظف ويمكن أن يتم استخدامه في إزالة البقع من السجاد، أو تنظيف الجدران من أقلام التلوين، ويمكن تبييض حذاء التنس وشاشات الهاتف، وإزالة أي روائح حامضية من على زجاجة الأطفال.
معجون الأسنان
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