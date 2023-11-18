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النرويج تتبرع بـ9 ملايين كرونة لآلية تمويل مصايد الأسماك

11/18/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) تساهم النرويج بمبلغ 9 ملايين كرونة نرويجية (حوالي 730.500 فرنك سويسري) لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية wto
لمساعدة الأعضاء النامية والأعضاء الأقل نموًا في تنفيذ اتفاقية دعم مصايد الأسماك، حيث
قدم سفير النرويج لدى منظمة التجارة العالمية بيتر أولبيرج المساهمة إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية .

وقالت المدير العام: "أرحب بالتبرع السخي الذي قدمته النرويج لآلية تمويل مصايد الأسماك، والذي سيمكنها من تقديم دعم أفضل للبلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً لإدارة موارد مصايد الأسماك وتنفيذ اتفاقية دعم مصايد الأسماك،
لقد كانت النرويج داعمًا نشطًا لعمل منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، والمساعدة الفنية لمنظمة التجارة العالمية، ومن المشجع للغاية أن نرى التزامها المستمر بتحقيق الاستدامة البحرية العالمية.

وقال السفير أولبيرج: "تلعب الأسماك دورًا مهمًا في تغذية الإنسان والأمن الغذائي". "إن اتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها العام الماضي، تفي بالمهمة المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهي أول اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تركز على البيئة. إن المساعدة الفنية المستهدفة وبناء القدرات أمر حيوي لتحقيق التنفيذ الناجح للاتفاقية.

"تتمتع النرويج بتاريخ طويل من المساعدة في تنمية مصايد الأسماك وإدارتها، وتقدم الدعم لمنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من منظمات الأمم المتحدة وكذلك للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمبادرات الإقليمية الأخرى ، ومن أجل الحفاظ على هذا التقليد، يسعدني اليوم أن أعلن عن تبرع النرويج بمبلغ 9 ملايين كرونة نرويجية لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وبحسب المنظمة فانه تدخل اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ بعد قبول صكها القانوني بأغلبية ثلثي الأعضاء، موضحة إن ما يقرب من نصف ما هو مطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ موجود بالفعل ، ونظرًا لأن الاتفاقية الجديدة بشأن دعم مصايد الأسماك ستتضمن تعديلات وتحسينات على الأطر التشريعية والإدارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، والتزاماتهم بالشفافية والإخطار، وسياساتهم وممارساتهم في إدارة مصايد الأسماك، فإن المادة 7 من الاتفاقية تنص على إنشاء آلية تمويل طوعية لدعم مصايد الأسماك، و تقديم المساعدة الفنية المستهدفة وبناء القدرات لمساعدة البلدان النامية والأقل نمواً في التنفيذ.

كما يتم تشغيل الصندوق من قبل منظمة التجارة العالمية مع المنظمات الشريكة، وهي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الدولي، والتي تستفيد من الخبرات ذات الصلة وتسمح لمنظمة التجارة العالمية بالاستفادة من خبرتها الخاصة.









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