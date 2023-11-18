تجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية المستقبلة للمتحولين المشتغلين

MENAFN - Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عددمن المشتغلين خلال الربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2023، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة (505) ألف مشتغل عن الربع السابق .

وأضافت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث من العام الجاري، أن نشاط الصناعات التحويلية سجل 170 ألف مشتغل عن الربع السابق، كما سجل نشاط التشييد والبناء 134 ألف مشتغل عن الربع السابق، بالإضافة إلى نشاط الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي وسجلت 90 ألف مشتغل عن الربع السابق، وأخيرا نشاط الغذاء والإقامة 73 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وبلغ عدد المشتغلين 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع

3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل.

بسجل عدد المشتغلين بأجر نقدي 21.352 مليون مشتغل "18.148 مليون ذكور، 3.204 مليون إناث" بنسبة 71.9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق، مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 960 ألف مشتغل "914 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 3.2٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3٪ في الربع السابق مقابل 3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل "5.085 مليون مشتغل ذكور، 640 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.