تجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية المستقبلة للمتحولين المشتغلين

(MENAFN
- Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد
من المشتغلين خلال الربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2023، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة (505) ألف مشتغل عن الربع السابق .
وأضافت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث من العام الجاري، أن نشاط الصناعات التحويلية سجل 170 ألف مشتغل عن الربع السابق، كما سجل نشاط التشييد والبناء 134 ألف مشتغل عن الربع السابق، بالإضافة إلى نشاط الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي وسجلت 90 ألف مشتغل عن الربع السابق، وأخيرا نشاط الغذاء والإقامة 73 ألف مشتغل عن الربع السابق.
وبلغ عدد المشتغلين 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع
3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل.
بسجل عدد المشتغلين بأجر نقدي 21.352 مليون مشتغل "18.148 مليون ذكور، 3.204 مليون إناث" بنسبة 71.9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق، مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 960 ألف مشتغل "914 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 3.2٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3٪ في الربع السابق مقابل 3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
وسجل عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل "5.085 مليون مشتغل ذكور، 640 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.
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