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بحث القوى العاملة: الفئة العمرية 40-49 تسجل أعلى معدل مساهمة في النشاط الاقتصادي

11/18/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7)
قالت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2023، إن الفئة العمرية "40 -49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي والتي بلغت 60.4٪.



وأضاف البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بلغ 44.6٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالي، بينما كان 43% خلال الربع السابق، مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق.



وسجل معدل مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادي 71.2٪، مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، والإناث 16.7٪،
بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



وبلغ معدل المساهمة فى الحضر 44.1٪، وفي الريف 45٪، بينما كان في الحضر 41.9٪، 43.8٪ في الريف في الربع السابق، مقابل في الحضر 42.7٪، وفي الريف 42.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.












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