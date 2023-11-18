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الصين فى المقدمة.. تعرف على أكبر الدول المستهلكة للهيدروجين عالميا

11/18/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت دراسة "نقل وتصدير الهيدروجين " الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك ، أن الصين
تعد المستهلك الأكبر للهيدروجين عالمياً، حيث بلغ استهلاكها نحو 27.5 مليون طن عام 2022 بحصة %29% من الطلب العالمي، والصين تعتمد على الهيدروجين في عدة قطاعات كالقطاع الصناعي، وقطاع التكرير الذي يستحوذ وحده على أكثر من 9 مليون طن.



وأضافت الدراسة ،التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،تأتي امريكا الشمالية كثاني أكبر مستهلك للهيدروجين عالمياً بإجمالي 16 مليون طن، بحصة 17% من إجمالي الطلب العالمي. ويستحوذ قطاع التكرير في آمريكا الشمالية على النصيب الأكبر من الطلب على الهيدروجين بإجمالي يفوق 10 مليون طن.



وأشارت الدراسة، تعد منطقة الشرق الأوسط ثالث أكبر مستهلك للهيدروجين عالمياً بإجمالي 12.35 مليون طن بحصة %13% من إجمالي الطلب العالمي، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في قطاع التكرير والقطاع الصناعي لإنتاج الأمونيا، والميثانول وكذلك الاختزال المباشر للحديد حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 40% من مصانع الاختزال المباشر للحديد على مستوى العالم. بينما يصل الطلب على الهيدروجين في الهند إلى نحو 8.55 مليون طن وحصة 8.5% ، وتعد الهند من المناطق الرئيسية في إنتاج الحديد بحصة 20% من مصانع الاختزال المباشر للحديد على مستوى العالم.



وتابعت الدراسة ،تأتي أوروبا في المرتبة الخامسة بنحو 7.6 مليون طن وحصة 8% من إجمالي الطلب العالمي، ويتوزع الطلب المتبقي في بقية دول العالم.














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