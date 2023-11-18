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كيف يمكن زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام لـ10 مليارات دولار الفترة المقبلة ؟

11/18/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) تمتلك شركات قطاع الأعمال العام عشرات الصناعات المختلفة و المتنوعة والقابلة لمضاعفة الصادرات عدة مرات ،بما يساهم في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيادة صادرات قطاع الأعمال العام من نحو 2 مليار دولار ل 10 مليار دولار في غضون 3 سنوات .



‏ومن أبرز هذه الصناعات التي تعد من أكثر الصناعات تصديرا في قطاع الأعمال العام هي صناعة الأسمدة ،سواء في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،مثل شركة كيما والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة التي ستتخضع لعملية تطوير وتحديث كبيرة خلال الفترة المقبلة ، أو حتى الشركات المشتركة ومنها شركة حلوان للأسمدة ،وهي من كبرى الشركات المصدره ،بالإضافة إلى شركة أبو قير للأسمدة ،علاوة على حصص أخرى لشركات قطاع الأعمال في بعض شركات تصنيع وتصدير الاسمدة والكيماويات .



‏و صناعة الأسمدة من الصناعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة منها 3 مليارات دولار من قطاع الأعمال وشركاته.



أيضا هناك
صناعة الألمنيوم والسبايك والتعدين ،وهي صناعات في منتهى الأهمية وتمتاز
بقيمة مضافة عالية ويمكن الوصول بصدر تلك الصناعات إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة ؛ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث وتطوير وبناء مصانع جديدة من خلال ضخ استثمارات سواء من وزارة قطاع الأعمال العام ،أو من الشركات القابضة ، أو من الشركات نفسها أو بفتح المجال للشركة مع القطاع الخاص ،وهو الأقرب خلال الفترة المقبلة ، سواء في شركة مصر للألمونيوم ،او السبائك
الحديدية أو سيناء للمنجنيز أو النصر للتعدين والاسمنت ،وهي شركات ذات جودة عالية.



‏من أهم القطاعات المصدرة أيضا والتي ستساهم بشكل كبير في دعم الصادرات هي صناعة الغزل والنسيج
والملابس التي يتم تحديثها حاليا بشكل كبير بقيمة تصل إلى 33 مليار جنيه ويمكنها إضافة صادرات تتراوح من 2 ل3
مليارات دولار ،في غضون 3 سنوات أيضا.



‏أيضا هناك صناعة الكيماويات وصناعة الأدوية من خلال الشركات التابعة وهي صناعة واعدة
للغاية إلا أن حجم صادراتها لا يتناسب مع ما تملكه هذه الشركات من امكانيات ،وبالتالي فإن الوزارة تتابع حاليا مشروع للتطوير والتحديث على أعلى مستوى بما يساهم في زيادة صادرات الكيماويات والصادرات من الأدوية إلى نحو 2 مليار
دولار خلال الفترة المقبلة.












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