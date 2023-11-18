كتاب موسوعة النياشين والأوسمة المصرية يرصد تاريخها منذ السلطان حسين كامل

(MENAFN
- Youm7) صدر مؤخرًا كتاب "موسوعة النياشين والأوسمة المصرية" للكاتب المهندس أحمد الزفتاوي، ويعد محاولة جادة لتوثيق تاريخ تلك النياشين والأوسمة منذ نشأتها عام 1915 في عهد السلطان حسين كامل وحتى الآن.
ويقول المؤلف: أردت في هذا الكتاب أن اقوم بجهد توثيقي بتناول الأوسمة والنياشين المصرية عبر التاريخ، وأرجو أن يكون إضافة للمكتبة العربية التي لم يسبق أن تلقت إسهاما من هذا النوع بتسليط الضوء على أوسمة مصر ونياشينها.
والمهندس أحمد الز فتاوي واحد من المهتمين بتوثيق الرموز المصرية عبر طوابع البريد وأوراق النقد وكل ما يمكن أن يحفظ تلك الرموز، وينقل خبرتها إلى أجيال من المصريين لم تكن بين شهوده.
ويرجع تاريخ الأوسمة والجوائز المدنية إلى عهد الخديو عباس، في عام 1915، وتماشيًا مع الأوضاع السياسية الجديدة بعد فرض الحماية البريطانية على مصر وفصلها فعليًا عن السيادة العثمانية الاسمية، أصدر السلطان حسين كامل أمرًا سلطانيًا بضرب أوسمة وتعيين رتب جديدة تحل محل القديمة، والأوسمة الجديدة ـ وفقًا للأمر السلطاني ـ هي، نيشان محمد علي، وينقسم إلى ثلاث طبقات.نيشان النيل، وينقسم إلى خمس طبقات.نيشان الفلاحة، وينقسم إلى طبقتين، نيشان الكمال (خاص بالسيدات)، وينقسم إلى ثلاث طبقات.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952 تم وقف جميع الأوسمة الملكية، وتم إصدار قانون الانواط والأوسمة المدنية لعام 1972. وكانت القلائد والاوشحة والأوسمة والأنواط المدنية أيضا في هذا العهد هي: قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووشاح النيل ووسام الجمهورية ووسام الاستحقاق ووسام العلوم والفنون ووسام الرياضة وسام الكمال، وسام الواجب المدني وسام نجمة التحرير، نوط الشجاعة، نوط الاستحقاق نوط الاستقامة، نوط الرياضة. ونوط الواجب العسكري، نوط التعبئة، نوط الرماية، نوط الجلاء العسكري نوط الاستقلال العسكري، نوط النصر، ميدالية الترقية الاستثنائية، ميدالية اليوبيل الفضي للقوات الجوية.
MENAFN18112023000132011024ID1107451250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.