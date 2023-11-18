كتاب موسوعة النياشين والأوسمة المصرية يرصد تاريخها منذ السلطان حسين كامل

MENAFN - Youm7) صدر مؤخرًا كتاب "موسوعة النياشين والأوسمة المصرية" للكاتب المهندس أحمد الزفتاوي، ويعد محاولة جادة لتوثيق تاريخ تلك النياشين والأوسمة منذ نشأتها عام 1915 في عهد السلطان حسين كامل وحتى الآن.

ويقول المؤلف: أردت في هذا الكتاب أن اقوم بجهد توثيقي بتناول الأوسمة والنياشين المصرية عبر التاريخ، وأرجو أن يكون إضافة للمكتبة العربية التي لم يسبق أن تلقت إسهاما من هذا النوع بتسليط الضوء على أوسمة مصر ونياشينها.

والمهندس أحمد الز فتاوي واحد من المهتمين بتوثيق الرموز المصرية عبر طوابع البريد وأوراق النقد وكل ما يمكن أن يحفظ تلك الرموز، وينقل خبرتها إلى أجيال من المصريين لم تكن بين شهوده.

ويرجع تاريخ الأوسمة والجوائز المدنية إلى عهد الخديو عباس، في عام 1915، وتماشيًا مع الأوضاع السياسية الجديدة بعد فرض الحماية البريطانية على مصر وفصلها فعليًا عن السيادة العثمانية الاسمية، أصدر السلطان حسين كامل أمرًا سلطانيًا بضرب أوسمة وتعيين رتب جديدة تحل محل القديمة، والأوسمة الجديدة ـ وفقًا للأمر السلطاني ـ هي، نيشان محمد علي، وينقسم إلى ثلاث طبقات.نيشان النيل، وينقسم إلى خمس طبقات.نيشان الفلاحة، وينقسم إلى طبقتين، نيشان الكمال (خاص بالسيدات)، وينقسم إلى ثلاث طبقات.

وبعد قيام ثورة يوليو 1952 تم وقف جميع الأوسمة الملكية، وتم إصدار قانون الانواط والأوسمة المدنية لعام 1972. وكانت القلائد والاوشحة والأوسمة والأنواط المدنية أيضا في هذا العهد هي: قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووشاح النيل ووسام الجمهورية ووسام الاستحقاق ووسام العلوم والفنون ووسام الرياضة وسام الكمال، وسام الواجب المدني وسام نجمة التحرير، نوط الشجاعة، نوط الاستحقاق نوط الاستقامة، نوط الرياضة. ونوط الواجب العسكري، نوط التعبئة، نوط الرماية، نوط الجلاء العسكري نوط الاستقلال العسكري، نوط النصر، ميدالية الترقية الاستثنائية، ميدالية اليوبيل الفضي للقوات الجوية.