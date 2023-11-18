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مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس للجبرتى فى طبعة جديدة عن قصور الثقافة

11/18/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، للمؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتى، دراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق، وذلك ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر في سلسلة "ذاكرة الكتابة".



تكمن أهمية الكتاب في أنه يعد السجل التاريخي للحملة الفرنسية، حيث تتبع مسيرتها، وتابع تراجعها وزوالها، كما يضم الكتاب بين دفتيه مجموعة كبيرة من البيانات والمنشورات التي أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي، ولقد كان تدوين الجبرتي لتاريخ هذه الفترة على هيئة يوميات قد وفر للباحثين والمهتمين بتاريخ مصر، الكثير من التفاصيل التي تقدم صورة واقعية للمجتمع المصري وقتئذ.



وتعد كتابات المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي من المصادر المهمة عند دراسة تاريخ مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، لاسيما وهو شاهد عيان على معظم الأحداث، كما أنه شارك في صنع الكثير منها، بحكم البيئة الأسرية والعلمية التي كونت ملامح شخصيته وشكلت وعيه.



سلسلة "ذاكرة الكتابة" تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والثقافية والنقدية، تصدر برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكريا الشلق، مدير التحرير عماد مطاوع، سكرتير التحرير محمود إسماعيل، غلاف العدد محمد أحمد مرسي.












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