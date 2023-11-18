بليوجرافيا توثق لحريق مسرح ستوديو ناصيبيان بالجزويت فى ذكراه الثانية

MENAFN - Youm7) أصدر معهد "دفتر أحوال" ببليوجرافيا بعنوان "مسرح ستوديو ناصيبيان - من فاجعة الحريق لإعادة البناء" في 31 أكتوبر 2021 - وآثارها - وذلك بمناسبة الذكرى الثانية على حريق مسرح ستوديو "ناصيبيان" من خلال توثيق كل ما نشرته المواقع الإلكترونية للصحف بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي.

تم توثيق عدد 189 مادة مرتبة زمنيا حسب تاريخ نشرها من مصادر تنوعت ما بين مواقع الأخبار والمؤسسات والكيانات الرسمية والمستقلة بالإضافة إلى منشورات مواقع التواصل االجتماعي، وقد تم ذلك من خلال عدة مراحل تشمل البحث والفلترة وإدراج البيانات الوصفية والتنقيح مع تحليل البيانات وإضافة الاحصائيات والرسوم البيانية.

قالت فيفيان مجدي، نائب المدير التنفيذي للمعهد، إن دفتر أحوال يعمل بالأساس على قواعد البيانات والإحصائيات والرسوم البيانية، ويستهدف الباحثين والأكاديميين والصحفيين الاستقصائيين.

وأشارت إن الإصدار الببليوجرافي صدر عن "زاوية الأرشيف" بالمعهد، وهو وحدة مستقلة تهتم بالأرشيف الثقافي والفني، وتناول تلك القطاعات للقضايا المختلفة المجتمعين المحلي والدولي، واعتقدنا أن التعاون في أول إصداراتنا مع مؤسسة مثل جيزويت القاهرة والتي تعتبر من أكبر داعمي الفن والثقافة في مصر إنه لأمر هام جدا، خاصة أن موضوع الإصدار "فاجعة حريق المسرح" يعد حدثا هاما في مسار الحياة الثقافية على مستويات كثيرة، لذا كان من المهم أن يتم توثيق ونشر التغطية الصحفية وما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي لتلك الفترة.

قال هشام أصلان، إن حريق مسرح ستوديو ناصيبيان كان حدثا مروعا وخسارة أدبية ومالية ضخمة أثارت اهتمام الأوساط الثقافية المصرية والعربية وجميع المهتمين بالفنون عامة والمسرح بشكل خاص، ويعد شيئا جميلا أن تكون هناك مؤسسة مهتمة بتوثيق حدث بهذا الحجم بشكل متخصص وإحصائي، من ناحية لأهمية فكرة التوثيق والأرشفة وهي من المجالات التي نفتقد توافرها بكثرة في مصر بالرغم من أهميتها في سياق ضرورة إتاحة المعلومات أمام الباحثين والمهتمين.

وأشار أصلان إلى

إنه من ناحية أخرى، إيجابية الشعور بأن خسارتنا الفادحة لم تمر مرور الكرام، خاصة وأننا نهتم هذه الفترة بإعادة بناء المسرح، ويعتبر من المهم أن يكون هناك مادة أُعدت بطريقة علمية توضح ما كان عليه الأمر نتيجة الحريق.

كما أضاف، أننا في جمعية النهضة العلمية والثقافية -جيزويت القاهرة- نشعر بالامتنان لمبادرة معهد دفتر أحوال والتقدير على ما بذلوه من جهد وإتاحة نتيجتهم لنا وللجمهور، آملين في استمرار التعاون.