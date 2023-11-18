دار بونهامز تستعد لبيع الآثار المصرية فى ديسمبر.. شاهد أبرز التماثيل

MENAFN - Youm7) تستعد دار بونهامز للمزادات العالمية، في لندن، لبيع العديد من القطع الأثرية المصرية القديمة والآثار اليونانية والرومانية يوم 7 ديسمبر المقبل، ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، تمثال مصري من الحجر الجيري سيخيم عنخ بتاح ، يقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى.

تمثال المصرى

ويعد سيخيم عنخ بتاح، مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهي واحدة من "أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة".

تم التنقيب عنه في عام 1926 على يد جورج ريزنر، وتظهر النصوص الهيروغليفية الموجودة في الداخل الدور البارز الذي لعبه في البلاط الملكي، وسُمي باسم "الكونت؛ الرفيق الوحيد لفرعون؛ رئيس القضاة، الوزير؛ عصا الشعب؛ الحاجب الملكي؛ مطلع على السر؛ المشرف على كتبة وثائق الملك؛ الكاتب". "المشرف على كتب الملك، المشرف على جميع أعمال الملك، المشرف على بيت تحنيط فرعون، المشرف على بيت التحنيط".



تشير هذه الألقاب إلى أن سيخيم عنخ بتاح كان في المرتبة الثانية بعد الملك نفسه وسُميت زوجته، بونيفر، بـ "الابنة الملكية الحقيقية"، مما يشير إلى أنها كانت ابنة فرعون، وكان لديهم طفلان، ابن اسمه سيشم نفر وابنة اسمها ميريتيت.