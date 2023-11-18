دار بونهامز تستعد لبيع الآثار المصرية فى ديسمبر.. شاهد أبرز التماثيل

(MENAFN
- Youm7) تستعد دار بونهامز للمزادات العالمية، في لندن، لبيع العديد من القطع الأثرية المصرية القديمة والآثار اليونانية والرومانية يوم 7 ديسمبر المقبل، ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، تمثال مصري من الحجر الجيري سيخيم عنخ بتاح ، يقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى.
تمثال المصرى
ويعد سيخيم عنخ بتاح، مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهي واحدة من "أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة".
تم التنقيب عنه في عام 1926 على يد جورج ريزنر، وتظهر النصوص الهيروغليفية الموجودة في الداخل الدور البارز الذي لعبه في البلاط الملكي، وسُمي باسم "الكونت؛ الرفيق الوحيد لفرعون؛ رئيس القضاة، الوزير؛ عصا الشعب؛ الحاجب الملكي؛ مطلع على السر؛ المشرف على كتبة وثائق الملك؛ الكاتب". "المشرف على كتب الملك، المشرف على جميع أعمال الملك، المشرف على بيت تحنيط فرعون، المشرف على بيت التحنيط".
تشير هذه الألقاب إلى أن سيخيم عنخ بتاح كان في المرتبة الثانية بعد الملك نفسه وسُميت زوجته، بونيفر، بـ "الابنة الملكية الحقيقية"، مما يشير إلى أنها كانت ابنة فرعون، وكان لديهم طفلان، ابن اسمه سيشم نفر وابنة اسمها ميريتيت.
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