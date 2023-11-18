الأجندة الأسبوعية لأنشطة هيئة قصور الثقافة بمحافظات مصر.. ننشر برنامج المواعيد

MENAFN - Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حتى الخميس المقبل 23 نوفمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات إقامة حفل تخرج مشروع "ابدأ حلمك" لشباب الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، 20 و21 نوفمبر ضمن الاحتفاء بالمحافظة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الفنية لوزارة الثقافة، ويهدف اكتشاف وإعداد الممثل الشامل من خلال التدريب على كافة الفنون المسرحية.

واستمرارا للاحتفاء بعاصمة الثقافة تشهد المحافظة يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر انطلاق ملتقى "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية ضمن برامج

العدالة الثقافية، ويشارك به شباب ستة محافظات حدودية وتقدم لهم برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بهذه المحافظات، والمقرر أن يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي.

ويشمل هذا الأسبوع عرض مجموعة من الأفلام العربية وأفلام السينما العالمية مجانا للجمهور، ضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم الأنشطة المُعدة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة من أبرزها إعادة تقديم العرض المسرحي "بابا أنا آسف" للمخرج محمد الدسوقي، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ويستمر عرضه حتى 25 نوڤمبر.

هذا بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية لأطفال مناطق الإسكان بديل العشوائيات، والمدارس، ومستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، وأيضا طلاب مدارس التربية الفكرية التي تعني بتعليم الطلاب ذوي الاعاقة الذهنية، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية منها ورش تعليم أساسيات البورتريه، التلوين بالأكواريل، والأكريليك، فن الماندالا، والرسم بتقنية السلويت، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية منها تعليم الخياطة، ومبادئ الديكور.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها التصدي للإرهاب، حروب الجيل الرابع، التنمر الإلكتروني، التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التغيرات المناخية، والصحة النفسية.

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