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كل ما تحتاج معرفته عن مميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة لمشتركى Youtube Premium

11/18/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت يوتيوب عن ميزات جديدة لمستخدمى YouTube Premium وأبرزها الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو عند تبديل الأجهزة بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية، وفقًا لتقرير gadgets 360.



ويزعم موقع يوتيوب أن لديه 80 مليون مستخدم للتجربة المدفوعة والمجانية المميزة حول العالم، وأعلنت الشركة المملوكة لشركة جوجل عن ميزات جديدة لمستخدمي Premium، حيث سيتمكن الآن مستخدمو يوتيوب عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية، من الاستمتاع بمقاطع الفيديو بجودة صورة أعلى، وبعض الميزات المقدمة مدعومة أيضًا بالذكاء الاصطناعي.



وفى منشور بالمدونة، أكد موقع YouTube أن مستخدمي Premium يمكنهم الآن بث نسخة معدل بت محسّنة من مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل على المزيد من الأنظمة الأساسية .



وتم تقديم هذه الميزة في البداية لمستخدمي iOS فقط، وهي متاحة الآن لمستخدمي Android، ويمكن للمشتركين المميزين أيضًا بث مقاطع فيديو بهذه الجودة على أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة Android الأخرى مثل الأجهزة اللوحية، كما يمكن تمكين ميزة معدل البت العالي بدقة 1080 بكسل من خيار قائمة الجودة .



ويؤدى معدل البت الأعلى إلى تجربة مشاهدة ذات جودة أعلى من خلال تقديم المزيد من المعلومات لكل بكسل مما يؤدي إلى صور أكثر وضوحًا مع مزيد من التفاصيل.



وتشير جوجل
إلى أن مقاطع الفيديو التي تم إرسالها بدقة 1080 بكسل لا يمكن أن تكون مؤهلة إلا للحصول على معدل بت محسّن، ولن تدعم مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها بدقة أعلى أو أقل من 1080 بكسل وأحداث البث المباشر وYouTube Shorts ميزة 1080 بكسل المميزة.



وفى الوقت نفسه، أطلق يوتيوب أيضًا ميزة Conversation AI، والتي يمكنها التوصية بمقاطع فيديو مشابهة لتلك التي تشاهدها أو أي شيء آخر متعلق ببحثك إذا طلب منك ذلك، ويمكن لروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي أيضًا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفيديو، ووفقًا للشركة يمكنك الوصول إلى الأداة من خلال الضغط على زر السؤال، ومع ذلك، فإن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط لمستخدمي Android في الولايات المتحدة.



ويمكنك أيضًا أن تطلب من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تلخيص التعليقات المطولة في فقرة أصغر ذات موضوعات مميزة ومحددة، ويقترح يوتيوب أنه يمكن لمنشئي المحتوى استخدام هذه الميزة لجمع الأفكار لمحتواهم المستقبلي.



وعند تبديل الأجهزة، يمكن لمستخدمي Premium الآن مواصلة مشاهدة مقطع فيديو من حيث توقفوا على جهاز آخر بنفس الحساب، على سبيل المثال، يمكنك متابعة نفس الفيديو على YouTube إذا توقفت عن مشاهدته على هاتفك وتشغيله على جهاز التلفزيون.



وسيشير يوتيوب إلى الفيديو بالتسمية " متابعة المشاهدة"، و في وقت سابق كانت هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين يقومون بالتبديل بين الهواتف والويب، والآن يمكن الاستمتاع بها عبر جميع المنصات.



ويمكن الآن للمشتركين المميزين على المدى الطويل الحصول على شارات افتراضية، والتي تدعي أنها تكافئ المستخدمين على ولائهم، ويمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على هذه الشارات من خلال التفاعل مع مزايا Premium مثل Afterparty، وYouTube Music، ومتابعة المشاهدة، وما إلى ذلك. ومن خلال الضغط على الشارات المقفلة في صفحة مزايا Premium الخاصة بك في حسابك على YouTube، يمكنك معرفة كيفية الحصول على تلك الشارات.
















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