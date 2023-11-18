جوجل تصلح مشكلة مزعجة بهواتف بيكسل.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) عندما وصل Android 7.0 Nougat في عام 2016، قدمت جوجل نظام تحديث سلسًا جديدًا يسمح للمستخدمين بمواصلة استخدام أجهزتهم أثناء تثبيت التحديث في الخلفية.وبمرور الوقت، جعلت جوجل هذا الأمر إلزاميًا لجميع صانعي الهواتف الذكية، وهو أكثر انتشارًا على هواتف Pixel الذكية التابعة لشركة جوجل، لكن النظام لم يكن خاليًا من الأخطاء، حتى على أحدث أجهزة جوجل بيكسل 8، وبيكسل 8 برو .والآن يبدو أن آخر تحديث لنظام Android 14 QPR قد أدى إلى تسريع الأمور بشكل كبير وحل المشكلات التي تعاني منها عملية التحديث بأكملها.ما هي التحديثات السلسة؟

تتضمن الميزة استراتيجية تقسيم القرص A/B، والتي تضمن أنه يمكنك الاستمرار في استخدام هاتفك أثناء تثبيت التحديث في الخلفية،

والمرة الوحيدة التي ستلاحظ فيها حدوث شيء ما هي عند إعادة التشغيل للتبديل إلى الإصدار المحدث، وبعد التحديث، تتم إعادة تشغيل جهازك بنفس سرعة إعادة التشغيل العادية دون الحاجة إلى مزيد من الانتظار.

وهناك فائدة أخرى وهي أنه إذا لم ينجح التحديث عبر الأثير (OTA) (على سبيل المثال، هناك فلاش سيئ)، فهذه ليست مشكلة بالنسبة لك، سيستمر جهازك في تشغيل الإصدار القديم، وعلاوة على ذلك، إذا تم إجراء تحديث، لكن الجهاز لم يبدأ التشغيل بشكل صحيح، فسوف يعود إلى إصدار البرنامج السابق دون أي مخاطر للتعطل.يوفر هذا النظام أيضًا حل مشكلة تحرير مساحة التخزين الداخلية قبل التثبيت، حيث لا توجد حاجة إلى تنزيل منفصل، إذا كان هناك أي خلل مثل أخطاء الإدخال/الإخراج، فإنها تؤثر فقط على الجزء غير المستخدم من الجهاز، بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية حدوث هذه الأخطاء لأن عملية التحديث تحاول عدم زيادة التحميل على النظام، مما يجعل الأمور سلسة بالنسبة لك.