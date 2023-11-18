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كيف تستخدم أمازون الذكاء الاصطناعي لإزالة تقييمات العملاء المزيفة؟

11/18/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل أمازو على طرق مختلفة لضمان الحصول على تقييمات حقيقية للعملاء، وأبلغت وسائل الإعلام أيضًا عن كيفية اكتشاف التقييمات المزيفة على المنصة.



مع ازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، قامت العديد من الشركات بنشر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعلها سهلة وفعالة، وتستفيد أمازون أيضًا من الذكاء الاصطناعي للتخلص من المراجعات المزيفة.



تقول أمازون إنه عندما يرسل العميل مراجعة وقبل نشرها عبر الإنترنت، يقوم حل الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة بتحليل المراجعة بحثًا عن مؤشرات معروفة تشير إلى أن المراجعة مزيفة.



في حين أن الغالبية العظمى من المراجعات تتجاوز معايير أمازون العالية من حيث الأصالة ويتم نشرها على الفور، فإن بعضها يخضع لتدقيق الشركة.



وقالت الشركة: "إذا كانت أمازون واثقة من أن المراجعة مزيفة، فإنها تتحرك بسرعة لحظر المراجعة أو إزالتها واتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة، بما في ذلك إلغاء أذونات المراجعة الخاصة بالعميل، وحظر حسابات الممثلين السيئين، وحتى رفع دعاوى قضائية ضد الأطراف المعنية".



الجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي


تقول أمازون إن نماذج التعلم الآلي الخاصة بها تحلل بيانات الملكية، بما في ذلك ما إذا كان البائع قد استثمر في الإعلانات (والتي قد تؤدي إلى مراجعات إضافية)، والتقارير المقدمة من العملاء عن إساءة الاستخدام، والأنماط السلوكية المحفوفة بالمخاطر، وسجل المراجعة، وغيرها.



تعمل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية إلى جانب تحليل الحالات الشاذة في البيانات التي قد تشير إلى أن المراجعة مزيفة أو محفزة ببطاقة هدايا أو منتج مجاني أو أي شكل آخر من أشكال السداد.



وتشير الشركة أيضًا إلى أنها تستخدم شبكات عصبية ذات رسم بياني عميق لتحليل وفهم العلاقات المعقدة وأنماط السلوك لاكتشاف وإزالة مجموعات من العناصر السيئة.



قال جوش ميك، كبير مديري علوم البيانات في فريق إساءة استخدام الاحتيال والوقاية منه في أمازون: "إن الفرق بين المراجعة الأصلية والمزيفة ليس واضحًا دائمًا لشخص خارج أمازون ليكتشفه".



"على سبيل المثال، قد يتراكم المنتج التقييمات بسرعة لأن البائع استثمر في الإعلان أو يقدم منتجًا رائعًا بالسعر المناسب. وأضاف ميك: "أو قد يعتقد العميل أن المراجعة مزيفة لأنها تتضمن قواعد نحوية سيئة".



تقوم أمازون أيضًا بالاستعانة بمحققين خبراء إذا كانت المراجعة مشبوهة وكانت هناك حاجة إلى أدلة إضافية،
وفي عام 2022، حظرت أمازون أكثر من 200 مليون مراجعة مزيفة مشتبه بها في متاجرها حول العالم.












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