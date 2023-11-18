-->

Sunday, 19 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق نسخة معدلة من The Last Of Us Part 2 على PS5 يناير المقبل

11/18/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) ستأتى نسخة معدلة من لعبة The Last Of Us Part 2 إلى PlayStation 5 فى يناير المقبل، وذلك وفقًا لتسريبات أكدتها شركة سونى خلال تقرير engadget.



وسيكون الإصدار الجديد من مغامرة الزومبي الناجحة بعد نهاية العالم متاحًا على النظام الأساسي فى 19 يناير 2024، وسيتميز بأوقات تحميل محسنة ورسومات 4K في وضع Fidelity بوحدة التحكم والتكامل الكاملة مع وحدة التحكم اللاسلكية DualSense الجديدة لجهاز PS5 .



بالإضافة إلى تحسينات جودة الحياة، ستتضمن اللعبة أيضًا "No Return"، وهو وضع بقاء جديد يشبه المارقة والذى سيسمح للاعبين "باختيار المسار الخاص بهم من خلال سلسلة من المواجهات العشوائية" واللعب كشخصيات غير قابلة للفتح أبدًا شوهد من قبل في الامتياز ، وسيتمكن اللاعبون أيضًا من التنافس مع بعضهم البعض في لوحة المتصدرين العالمية.



بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن النسخة المعدلة أيضًا إصدارات مبكرة من ثلاثة مستويات جديدة لم تكن موجودة في اللعبة الأصلية، بالإضافة إلى تعليقات مسجلة عبر مشاهد اللعبة من المخرج نيل دروكمان، وقائد السرد هالي جروس، والممثلين تروي بيكر وآشلي جونسون. ولورا بيلي.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقطع دعائي للعبة Last of Us مباشرة من شركة Sony قبل الإعلان الرسمي ، ونفس الشيء حدث العام الماضي مع النسخة الجديدة من الجزء الأول من The Last of Us.
















MENAFN18112023000132011024ID1107451242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث