-->

Sunday, 19 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Xbox تطلق وحدة تحكم ملائمة للأطفال.. اعرف التفاصيل

11/18/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت Xbox
شراكة مع عدد من العلامات التجارية المختلفة لتقديم إصدارات جديدة من وحدة التحكم الشهيرة الخاصة بها، وفقا لتقرير thesun البريطانية، حيث سبق وأن طرحت الشركة نسخة من جهازها يحمل اسم Barbie Dreamhouse.



وبحسب التقرير فإن الشركة تقدم وحدة التحكم الأكثر ملائمة للعائلة حتى الآن، إذ أن Bluey هو أحد أشهر عروض الأطفال في العالم، ويوصف بأنه الأسترالي Peppa Pig.



ويتم بثه في المملكة المتحدة على CBeebies ويحظى بشعبية كبيرة أيضًا لدى المشتركين في ديزني بلس، وتمامًا مثل Peppa، تمتلك Bluey الآن لعبة فيديو خاصة بها، والتي تم إطلاقها للتو لجميع وحدات التحكم الرئيسية



وللاحتفال بإطلاق Bluey: The Videogame، أعلنت Xbox عن وحدة تحكم Bluey مخصصة، وتم تصميم جهاز Xbox Series X ليبدو مثل Bluey، مع وجهها في المقدمة مع محرك الأقراص.



ويلتف التصميم على طول الطريق، ويمكنك رؤية ذراعيها معلقة على كل جانب، ويأتي جهاز Bluey's Xbox أيضًا مزودًا بوحدة تحكم مخصصة باللون الأزرق الفاتح مع عمل فني من البرنامج التلفزيوني.
















MENAFN18112023000132011024ID1107451241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث