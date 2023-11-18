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((أمازون)) تبيع السيارات عبر الإنترنت للمرة الأولى

11/18/2023 11:24:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬أمازون‭ ‬صفقة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬هيونداي‭ ‬تسمح‭ ‬للوكلاء‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ببيع‭ ‬السيارات‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وتتبعها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬بإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مشاهدة‭ ‬صالات‭ ‬عرض‭ ‬السيارات‭ ‬ومقارنة‭ ‬الأسعار‭ ‬عبر‭ ‬أمازون،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬فعليًا‭.‬

ويتغير‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وكلاء‭ ‬هيونداي‭ ‬بإدراج‭ ‬نماذج‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭. ‬ويستطيع‭ ‬العملاء‭ ‬مشاهدة‭ ‬السيارات‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬باستخدام‭ ‬طرق‭ ‬الدفع‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭.‬

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