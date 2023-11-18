((أمازون)) تبيع السيارات عبر الإنترنت للمرة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت أمازون صفقة مع شركة هيونداي تسمح للوكلاء في النصف الثاني من عام 2024 ببيع السيارات عبر الموقع للمرة الأولى، وتتبعها في وقت لاحق من هذا العام علامات تجارية أخرى.
وكان بإمكان العملاء في السابق مشاهدة صالات عرض السيارات ومقارنة الأسعار عبر أمازون، مع أنه لم يكن بإمكانهم شراء سيارة فعليًا.
ويتغير هذا الأمر في العام المقبل عندما يبدأ العديد من وكلاء هيونداي بإدراج نماذج للبيع عبر الموقع. ويستطيع العملاء مشاهدة السيارات عبر الموقع وإجراء عملية شراء باستخدام طرق الدفع المفضلة لديهم.
MENAFN18112023000055011008ID1107451240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.