((آبل)) تواجه انتكاسات في تطوير شريحة المودم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تواجه آبل مشكلات في محاولة تطوير شريحة مودم الداعمة لشبكات الجيل الخامس لتحل محل شريحة المودم الداعمة لشبكات الجيل الخامس من كوالكوم في أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات، وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج. واستحوذت الشركة المصنعة لهواتف آيفون في عام 2019 على غالبية قطاع أجهزة المودم من شركة إنتل وبدأت ببذل جهد جاد من أجل تطوير أجهزتها للمودم، مع أن المشروع عانى من انتكاسات متعددة.
ولا تزال آبل على بعد سنوات من إنشاء شريحة مودم قادرة على توفير أداء جيد أو أفضل من شرائح مودم كوالكوم المنافسة.
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