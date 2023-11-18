((آبل)) تواجه انتكاسات في تطوير شريحة المودم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواجه‭ ‬آبل‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تطوير‭ ‬شريحة‭ ‬مودم‭ ‬الداعمة‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬شريحة‭ ‬المودم‭ ‬الداعمة‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬كوالكوم‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭. ‬واستحوذت‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬لهواتف‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬قطاع‭ ‬أجهزة‭ ‬المودم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إنتل‭ ‬وبدأت‭ ‬ببذل‭ ‬جهد‭ ‬جاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أجهزتها‭ ‬للمودم،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬انتكاسات‭ ‬متعددة‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬آبل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬شريحة‭ ‬مودم‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬أو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬شرائح‭ ‬مودم‭ ‬كوالكوم‭ ‬المنافسة‭.‬