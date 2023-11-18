-->

Sunday, 19 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((آبل)) تواجه انتكاسات في تطوير شريحة المودم

11/18/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تواجه‭ ‬آبل‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تطوير‭ ‬شريحة‭ ‬مودم‭ ‬الداعمة‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬شريحة‭ ‬المودم‭ ‬الداعمة‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬كوالكوم‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭. ‬واستحوذت‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬لهواتف‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬قطاع‭ ‬أجهزة‭ ‬المودم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إنتل‭ ‬وبدأت‭ ‬ببذل‭ ‬جهد‭ ‬جاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أجهزتها‭ ‬للمودم،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬انتكاسات‭ ‬متعددة‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬آبل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬شريحة‭ ‬مودم‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬أو‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬شرائح‭ ‬مودم‭ ‬كوالكوم‭ ‬المنافسة‭.‬

MENAFN18112023000055011008ID1107451239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث