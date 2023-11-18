نظراً إلى دورها في تعزيز الإبداع لتقديم محتوى جاذب..الذكاء الاصطناعي لا يهدد الصحفيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬كبار‭ ‬خبراء‭ ‬صناعة‭ ‬الإعلام‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أهمية‭ ‬استعداد‭ ‬الصحفيين‭ ‬لتبني‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬ AI ‭) ‬في‭ ‬عملياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬محتوى‭ ‬إخباري‭ ‬جاذب‭.‬

وشهد‭ ‬الكونجرس‭ ‬العالمي‭ ‬للإعلام‭ ‬2023‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬استضافتها‭ ‬منصة‭ ‬أرابيان‭ ‬جلف‭ ‬بيزنس‭ ‬إنسايت‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬الإعلام‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬خطر‭ ‬محدق‭ ‬أو‭ ‬فرصة‭ ‬للتطوير‮»‬‭.‬

وجمعت‭ ‬الجلسة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬خبراء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬خلالها‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التحفيزي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬وتأثيراته‭ ‬الممكنة‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الصناعة‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أبوظبي‭ ‬الوطني‭ ‬للمعارض‭(‬ ADNEC ‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬نيل‭ ‬مايدن،‭ ‬أستاذ‭ ‬الإبداع‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬بايز‭ ‬للأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬سيتي،‭ ‬الذي‭ ‬اكتسب‭ ‬معرفة‭ ‬واسعة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أبحاثه‭ ‬الإبداعية،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للصحفيين‭ ‬أن‭ ‬يشعروا‭ ‬بالقلق‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬استبدال‭ ‬المهام‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬باعتباره‭ ‬بديلاً‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬خطيرًا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الصحافة‭. ‬فدوره‭ ‬يتجلى‭ ‬بالتعزيز،‭ ‬إذ‭ ‬يمنح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مستخدميه‭ ‬قدرات‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الحالية،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬أداة‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬أو‭ ‬توليد‭ ‬القصص‭ ‬التالية،‭ ‬فهو‭ ‬يسمح‭ ‬أيضًا‭ ‬بتطوير‭ ‬مجموعات‭ ‬مهارات‭ ‬إبداعية‭ ‬جديدة‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نزيد‭ ‬مستويات‭ ‬الإبداعية‭ ‬وقدرات‭ ‬الانتاج‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يختلف‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬الاستبدال‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الصحفيين‭ ‬تبني‭ ‬طرق‭ ‬ابداعية‭ ‬ومبتكرة‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭. ‬هناك‭ ‬ميل‭ ‬إلى‭ ‬تتبع‭ ‬التوجهات‭ ‬السائدة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نلاحظه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي،‭ ‬إذ‭ ‬يفكر‭ ‬الجميع‭ ‬الآن‭ ‬بنفس‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭. ‬هناك‭ ‬تغيرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬للتفكير‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات،‭ ‬فطريقة‭ ‬الجمع‭ ‬بينها‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬تمنح‭ ‬المستخدم‭ ‬الميزة‭ ‬التنافسية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬نويل‭ ‬توك،‭ ‬وهو‭ ‬نويل‭ ‬توك،‭ ‬التقني‭ ‬ومؤسس‭ ‬وكالة‭ ‬الخبرة‭ ‬الرقمية‭ ‬الرائدة‭ ‬‮«‬هيومان‭ ‬مايد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬خدماتها‭ ‬لكبرى‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬ Airbnb ‭ ‬و Siemens ‭ ‬و TechCrunc ‭ ‬و‭ ‬ News ‭ ‬ Corp و Capgemini ‭ ‬إلى‭ ‬قدرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإمكاناته‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليس‭ ‬أعلى‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬شأناً،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يخدم‭ ‬حياتي‭ ‬أو‭ ‬يملي‭ ‬عليّ‭ ‬ما‭ ‬أعمل‭. ‬إنه‭ ‬أشبه‭ ‬بلعبة‭ ‬بينج‭ ‬بونج‭ ‬وكرة‭ ‬الريشة‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬بين‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬أحاول‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬أحاول‭ ‬تحقيقها،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أحصل‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بين‭ ‬التعزيز‭ ‬أو‭ ‬الاستبدال،‭ ‬أشعر‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬معينة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬بديل‭ ‬وقد‭ ‬تظهر‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قرأت‭ ‬سابقًا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الصحافة‭ ‬المطبوعة‭ ‬يتكون‭ ‬تقريبًا‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬دورًا‭ ‬مختلفًا‭ ‬ – ‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬أو‭ ‬المصممين‭ - ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭. ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لدينا‭ ‬الفرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تأدية‭ ‬بالمهام‭. ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للصحفيين‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬اليومي‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬خطوة‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية‭ ‬ولكن‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬ظهور‭ ‬الصحافة‭ ‬للعالم‭ ‬الخارجي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬حضور‭ ‬جيسيكا‭ ‬جروبمان،‭ ‬مديرة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرقمية‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إنتينشنال‭ ‬فيوتشرز،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬وقالت‭ ‬جيسيكا‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬وسيساعد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬توصيل‭ ‬الأخبار‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬نزوح‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬تعزيز،‭ ‬وإذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬التقنيات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬مثل‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬وسيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للتواصل‭ ‬وتحولت‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬لنقل‭ ‬الأخبار‮»‬‭.‬

وتعرف‭ ‬الجمهور‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬لتقديم‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬مستويات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الاستثمار،‭ ‬إن‭ ‬اطلعنا‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وهذا‭ ‬يعطينا‭ ‬فكرة‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬واختتمت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬يميز‭ ‬كيفية‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناع،‭ ‬إنه‭ ‬سباق‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أحجام‭ ‬الشركات‮»‬‭.‬