300,000 نقطة مقدمة من البحرين الوطني لمستخدمي التطبيق الرقمي مع حملة Digital Boost

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني إطلاق حملة Digital Boost » » التي تمنح العملاء فرصة الفوز بمجموع 300 , 000 نقطة أيّ ما يعادل 3 , 000 دينار بحريني، حيث سيحصل فائزان شهريًا على نقاط أساسية بقيمة 500 دينار بحريني لكل منهما على مدى 3 أشهر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. وسيتأهل العميل تلقائيًا بكل سهولة لدخول السحب عند قيامه بتسجيل الدخول إلى تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني.
وتعليقًا على الحملة الجديدة، صرّح عمر الأعظمي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في بنك البحرين الوطني قائلاً: «يسعدنا أن نعلن عن طرح حملة Digital Boost » » بهدف تشجيع العملاء على استخدام تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص ببنك البحرين الوطني « « NBB Digital وتطبيق « Points by NBB ». كما نحث العملاء على زيادة معدل استخدامهم للخدمات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية لمضاعفة فرص فوزهم وحصد النقاط شهرياً، والتي يمكن استبدالها نقدا او بالعديد من المنتجات والخدمات».
ويتطلع بنك البحرين الوطني لتنمية قاعدة عملائه ومكافأة ولاء العملاء الحاليين عن طريق تقديم باقات متنوعة من الجوائز.
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