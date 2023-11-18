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300,000 نقطة مقدمة من البحرين الوطني لمستخدمي التطبيق الرقمي مع حملة Digital Boost

11/18/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة Digital ‭ ‬ Boost ‮»‬‭ ‬‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬العملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموع‭ ‬300 ‭,‬ 000‭ ‬نقطة‭ ‬أيّ‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬3 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬فائزان‭ ‬شهريًا‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬أساسية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬وسيتأهل‭ ‬العميل‭ ‬تلقائيًا‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬لدخول‭ ‬السحب‭ ‬عند‭ ‬قيامه‭ ‬بتسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬الجديدة،‭ ‬صرّح‭ ‬عمر‭ ‬الأعظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬حملة Digital ‭ ‬ Boost ‮»‬‭ ‬‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الخاص‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ NBB ‭ ‬ Digital وتطبيق‭ ‬‮«‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نحث‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬استخدامهم‭ ‬للخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬اليومية‭ ‬لمضاعفة‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭ ‬وحصد‭ ‬النقاط‭ ‬شهرياً،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬نقدا‭ ‬او‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‮»‬‭. ‬

ويتطلع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لتنمية‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائه‭ ‬ومكافأة‭ ‬ولاء‭ ‬العملاء‭ ‬الحاليين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬باقات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭.‬

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