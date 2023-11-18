ضخ 5 أطنان من الروبيان المستزرع في الأسواق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس: الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد رئيس شركة الخليج للاستزراع السمكي سامي سيار أنه تم ضخ ما يعادل 5 أطنان من الروبيان المستزرع من بداية شهر أبريل 2023، إلى الأسواق المحلية والمطاعم، مشيرا إلى أن مشروع الاستزراع للروبيان يعد أول مشروع استزراع للروبيان في مملكة البحرين تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم الأمن الغذائي.
وأضاف: «بدأت المرحلة التشغيلية للمشروع منذ عدة أشهر ويبلغ الإنتاج
السنوي للمشروع من 170 إلى 180 طنا سنويا
أي ما يعادل 20 % من استهلاك
الروبيان
لتوفيره
كمصدر للأمن الغذائي في مملكة البحرين، واستوردنا إصبعيات الروبيان نهاية عام 2021، وقمنا
بتربيتها بعد شراء الأرض والأجهزة التقنية في مجال الاستزراع السمكي، وبدأنا
الاستزراع وتوفيره للمطاعم والأسواق بأحجام
كبيرة ومتوسطة»، مشيرا إلى
أن الهدف من المشروع توفيره
طوال أشهر السنة وفي أوقات حظر الروبيان مدة 6 أشهر.
وأضاف: «إن عملية الاستزراع للروبيان تتطلب توفير الغذاء من الخارج والكهرباء والعمالة، لافتا إلى أنه يتم بيع الروبيان بأسعار تنافسية، قابلة للزيادة بفضل الطاقة الاستيعابية، وذلك وفق معايير الجودة العالية، للأحواض السبعة للشركة المقامة على مساحة ستة آلاف متر مربع بمنطقة رأس حيان لتزويد السوق المحلية بالروبيان الطازج بشكل يومي وعلى مدار العام.
وأشار سيار إلى أن هناك إقبالا جيدا على شراء الروبيان المستزرع من المطاعم والمستهلكين، ويتوقع أن يزيد الإقبال خلال أشهر الحظر للروبيان.
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