ضخ 5 أطنان من الروبيان المستزرع في الأسواق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









أكد‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬سامي‭ ‬سيار‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬ضخ‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬5‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬المستزرع‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2023،‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والمطاعم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الاستزراع‭ ‬للروبيان‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬مشروع‭ ‬استزراع‭ ‬للروبيان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيقا‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لدعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بدأت‭ ‬المرحلة‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمشروع‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬ويبلغ‭ ‬الإنتاج‭

‬السنوي‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬طنا‭ ‬سنويا‭

‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭

‬الروبيان‭

‬لتوفيره‭

‬كمصدر‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستوردنا‭ ‬إصبعيات‭ ‬الروبيان‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وقمنا‭

‬بتربيتها‭ ‬بعد‭ ‬شراء‭ ‬الأرض‭ ‬والأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬وبدأنا‭

‬الاستزراع‭ ‬وتوفيره‭ ‬للمطاعم‭ ‬والأسواق‭ ‬بأحجام‭

‬كبيرة‭ ‬ومتوسطة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭

‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬توفيره‭

‬طوال‭ ‬أشهر‭ ‬السنة‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬حظر‭ ‬الروبيان‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.

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وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الاستزراع‭ ‬للروبيان‭ ‬تتطلب‭ ‬توفير‭ ‬الغذاء‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬والكهرباء‭ ‬والعمالة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬بيع‭ ‬الروبيان‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬قابلة‭ ‬للزيادة‭ ‬بفضل‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬العالية،‭ ‬للأحواض‭ ‬السبعة‭ ‬للشركة‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بمنطقة‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬لتزويد‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬بالروبيان‭ ‬الطازج‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬سيار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إقبالا‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الروبيان‭ ‬المستزرع‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والمستهلكين،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الإقبال‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الحظر‭ ‬للروبيان‭.‬