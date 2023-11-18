((السلام)) إنجاز استثنائي جديدبنك السلام يحصد جائزتين مرموقتين على مستوى البحرين من شركة Visa

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إنجازًا‭ ‬استثنائيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأدائه‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬من‭ ‬شركة‭

‬ Visa– ‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬الأولى‭: ‬‮«‬البنك‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الإنفاق‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬والثانية‭: ‬‮«‬البنك‭ ‬الأعلى‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬استقبال‭ ‬خاص‭ ‬لشركة‭ ‬ Visa ‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬تسلم‭ ‬السيد‭ ‬رفيق‭ ‬النايض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الجائزتين‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بيلون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬ Visa ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وعمان؛‭ ‬وملك‭ ‬الصفّار،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ Visa ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالبنك‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هاتين‭ ‬الجائزتين‭ ‬المرموقتين،‭ ‬حيث‭ ‬تسلط‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬المباشر‭ ‬والدفع‭ ‬المُسبق‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

بينما‭ ‬تأتي‭ ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬لتعكس‭ ‬النمو‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬ Visa ‭ ‬التابعة‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭ ‬خلال‭ ‬عام‭

‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المكتسبات‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمحفظة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نُثمن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ Visa ‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬الزبائن‭ ‬منها‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬ – ‭ ‬الخصم‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية،‭ ‬والحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬الصيفية‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬ Visa ‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬والحملة‭ ‬الشهرية‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬للاستمرار‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬للزبائن‭ ‬وتوفير‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المصرفية،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يُشكل‭ ‬دافعًا‭ ‬لنا‭ ‬للمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬والاستمرار‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬مستقبلاً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ملك‭ ‬الصفّار،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ Visa ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نشيد‭ ‬بالنمو‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نراهم‭ ‬يحققون‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهمة‭. ‬وتعد‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬دليلاً‭ ‬ملموساً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬ Visa ‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬كذلك‭ ‬بدعم‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الفرص‭ ‬والإمكانات‭ ‬الغنية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬وشركائنا‭ ‬الآخرين‭ ‬لحفز‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ويقدم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البطاقات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المميزات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬اكتساب‭ ‬نقاط‭ ‬الولاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية،‭ ‬مع‭ ‬توفر‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬تسوق‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬المباشر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفر‭ ‬خدمة‭ ‬ Apple ‭ ‬ Pay ‭ ‬و‭ ‬ Samsung ‭ ‬ Wallet ‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬بطاقات‭ ‬ Visa ‭ ‬لمدفوعات‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭.

‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬إدارة‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬خصومات‭ ‬وعروض‭ ‬عالمية‭ ‬حصرية‭ ‬من‭ ‬ Visa ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬مجاني‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المطارات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬التأمين،‭ ‬وخدمات‭ ‬المساعد‭ ‬الشخصي‭ ‬كونسيرج‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بطاقات‭ ‬ Visa ‭ ‬للدفع‭ ‬المُسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬إمكانية‭ ‬التعبئة،‭ ‬واختيار‭ ‬حد‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الإنفاق،‭ ‬والسحب‭ ‬النقدي‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬والمتوفرة‭ ‬بعدة‭ ‬عملات‭ (‬الدينار‭ ‬البحريني،‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني،‭ ‬اليورو،‭ ‬الليرة‭ ‬التركية‭ ‬والدرهم‭ ‬الإماراتي‭).‬