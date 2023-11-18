((السلام)) إنجاز استثنائي جديدبنك السلام يحصد جائزتين مرموقتين على مستوى البحرين من شركة Visa

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق بنك السلام إنجازًا استثنائيا على مستوى مملكة البحرين لأدائه لعام 2023 تمثل في حصوله على جائزتين مرموقتين من شركة
Visa– الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، الأولى: «البنك الأعلى في نمو الإنفاق الدولي على مستوى مملكة البحرين لعام 2023»، والثانية: «البنك الأعلى نمواً في قاعدة الزبائن على مستوى مملكة البحرين لعام 2023».
وخلال استقبال خاص لشركة Visa في المقر الرئيسي لبنك السلام يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، تسلم السيد رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام الجائزتين من علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان؛ وملك الصفّار، المدير العام لشركة Visa في مملكة البحرين؛ بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء من الإدارة التنفيذية بالبنك.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «نفتخر في بنك السلام بحصولنا على هاتين الجائزتين المرموقتين، حيث تسلط الجائزة الأولى الضوء على ارتفاع معدل استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والدفع المُسبق خارج مملكة البحرين خلال العام الحالي.
بينما تأتي الجائزة الثانية لتعكس النمو الحاصل في قاعدة الزبائن من حاملي بطاقات Visa التابعة لبنك السلام بما يزيد على 3 أضعاف خلال عام
2023 والتي تمثل أحد أهم المكتسبات من عملية الاستحواذ الأخيرة لمحفظة الأفراد من بنك الإثمار. وفي هذا السياق، نود أن نُثمن شراكتنا مع Visa التي أثمرت عن طرح العديد من الحملات الترويجية الهادفة إلى مكافأة الزبائن منها – على سبيل المثال لا الحصر – الخصم على الرسوم الدراسية، والحملة الترويجية الصيفية لحاملي بطاقات Visa الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والحملة الشهرية الخاصة ببطاقات الدفع المسبق متعددة العملات. وهو ما يندرج ضمن إطار جهودنا للاستمرار بتعزيز التجربة المصرفية للزبائن وتوفير طرق مبتكرة لتلبية احتياجاتهم المصرفية، كما من شأنه أن يُشكل دافعًا لنا للمضي قُدمًا ضمن هذا النهج والاستمرار بتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً».
من جانبها، قالت ملك الصفّار، المدير العام لشركة Visa في مملكة البحرين: «نشيد بالنمو الكبير الذي حققه بنك السلام في عام 2023، ويسرنا أن نراهم يحققون تلك الإنجازات المهمة. وتعد شراكتنا مع بنك السلام دليلاً ملموساً على التزام Visa بتعزيز التجارة الرقمية في البحرين، والتزامنا كذلك بدعم نمو وتطور سوق المملكة في ضوء الفرص والإمكانات الغنية التي توفرها. كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك السلام وشركائنا الآخرين لحفز مسار التحول الرقمي والتقدم الاقتصادي في البحرين».
ويقدم بنك السلام مجموعة متنوعة من البطاقات التي تتمتع بالعديد من المميزات، حيث يمكن للعملاء اكتساب نقاط الولاء على جميع المعاملات المصرفية، مع توفر خاصية «تسوق الآن وادفع لاحقًا» على بطاقات الائتمان والخصم المباشر، بالإضافة إلى توفر خدمة Apple Pay و Samsung Wallet على جميع بطاقات Visa لمدفوعات آمنة ومريحة.
كما يمكن إدارة بطاقاتهم بكل سهولة من خلال تطبيق بنك السلام والحصول على خصومات وعروض عالمية حصرية من Visa بالإضافة إلى دخول مجاني إلى صالات الضيافة في مختلف المطارات والحصول على مزايا التأمين، وخدمات المساعد الشخصي كونسيرج. كما تقدم بطاقات Visa للدفع المُسبق متعددة العملات إمكانية التعبئة، واختيار حد التحكم في الإنفاق، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والمتوفرة بعدة عملات (الدينار البحريني، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الليرة التركية والدرهم الإماراتي).
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