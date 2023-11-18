البحرين للتنمية يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع تراكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين للتنمية ( BDB )، البنك الرائد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، شراكته مع «تراكس»، أكبر شبكة اتصال وعلاقات عامة مستقلة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لدعم جهود البنك واستراتيجيته للتحول والتطوير المؤسسي. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تعزيز مكانة البنك ودعم توجهاته المتمحورة حول تقديم حلول ترتكز على العملاء ومبتكرة تخدم فئة قطاع الشركات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ونظرًا إلى كونها أكبر شبكة تقدم حلول اتصال شاملة في الشرق الأوسط، ستعمل تراكس البحرين على دعم مساعي بنك البحرين للتنمية الرامية إلى إثراء هويته، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط لتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة. وتسعى تراكس التي تمتلك أكثر من 25 سنة من الخبرة في مجال الاتصال لتوظيف خبراتها العريقة وشبكتها الواسعة في المنطقة لتقود البنك نحو آفاق جديدة من التحول المؤسسي.
وبهذه المناسبة، صرّحت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية بقولها: «ستدعم شراكتنا مع تراكس توجهاتنا الساعية نحو التحول وتعزيز علاقتنا مع الجمهور المستهدف، لكي يتسنى لنا توفير تجربة مصرفية لا مثيل لها. وإننا نتطلع -عبر هذه الشراكة- إلى تبني المزيد من الحملات الاستراتيجية والمبادرات الإبداعية، بالإضافة إلى زيادة الحصة السوقية عبر القنوات التقليدية والرقمية».
من جانبها، صرحت شيرين بوشهري نائب الرئيس للابتكار والتطوير والمدير العام لتراكس البحرين: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع بنك البحرين للتنمية لكونه مساهما رئيسيا في دعم قطاع ريادة الأعمال وتطويره بغية تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولطالما تبوأت تراكس مكانة رائدة في صناعة الاتصال والعلاقات العامة لأكثر من 25 سنة، وعليه نؤكد أننا سنُوظف مواردنا وخبراتنا عن طريق تقديم الاستشارات والدعم اللازم وحلول الاتصال الشاملة لدعم البنك في مساعيه للتواصل بفاعلية أكبر».
ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن بنك البحرين للتنمية من الاستفادة من خدمات العلاقات العامة الشاملة والاستشارات الاستراتيجية والإبداعية التي تقدمها شبكة تراكس لتعزيز مكانته كشريك مالي موثوق به لقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والمتوسطة، والتفاعل بفاعلية مع العملاء الحاليين والمحتملين، حيث سيتعاون الطرفان معًا ضمن مبادرات رائدة تصب لصالح إثراء محفظة عروض البنك الفريدة والمتميزة، علاوة على الترويج لمزاياه التنافسية وإثراء علاقاته مع أصحاب المصلحة والشركاء.
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