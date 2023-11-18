البحرين للتنمية يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع تراكس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ (‬ BDB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تراكس‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬شبكة‭ ‬اتصال‭ ‬وعلاقات‭ ‬عامة‭ ‬مستقلة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬واستراتيجيته‭ ‬للتحول‭ ‬والتطوير‭ ‬المؤسسي‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬ودعم‭ ‬توجهاته‭ ‬المتمحورة‭ ‬حول‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تخدم‭ ‬فئة‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬أكبر‭ ‬شبكة‭ ‬تقدم‭ ‬حلول‭ ‬اتصال‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ستعمل‭ ‬تراكس‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬هويته،‭ ‬ووضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وخطط‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭. ‬وتسعى‭ ‬تراكس‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال‭ ‬لتوظيف‭ ‬خبراتها‭ ‬العريقة‭ ‬وشبكتها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتقود‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬المؤسسي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬دلال‭ ‬الغيص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬ستدعم‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬تراكس‭ ‬توجهاتنا‭ ‬الساعية‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف،‭ ‬لكي‭ ‬يتسنى‭ ‬لنا‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭. ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ -‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭- ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإبداعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬التقليدية‭ ‬والرقمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬شيرين‭ ‬بوشهري‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للابتكار‭ ‬والتطوير‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لتراكس‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإبرام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬لكونه‭ ‬مساهما‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتطويره‭ ‬بغية‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬ولطالما‭ ‬تبوأت‭ ‬تراكس‭ ‬مكانة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصال‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬سنة،‭ ‬وعليه‭ ‬نؤكد‭ ‬أننا‭ ‬سنُوظف‭ ‬مواردنا‭ ‬وخبراتنا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬والدعم‭ ‬اللازم‭ ‬وحلول‭ ‬الاتصال‭ ‬الشاملة‭ ‬لدعم‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مساعيه‭ ‬للتواصل‭ ‬بفاعلية‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬الشاملة‭ ‬والاستشارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والإبداعية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شبكة‭ ‬تراكس‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬كشريك‭ ‬مالي‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬لقطاع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والتفاعل‭ ‬بفاعلية‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬الحاليين‭ ‬والمحتملين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتعاون‭ ‬الطرفان‭ ‬معًا‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬إثراء‭ ‬محفظة‭ ‬عروض‭ ‬البنك‭ ‬الفريدة‭ ‬والمتميزة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لمزاياه‭ ‬التنافسية‭ ‬وإثراء‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والشركاء‭.‬