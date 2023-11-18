بنفت تفوز بجائزة مرموقة في قمة إدارة الموارد البشرية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، حصولها على جائزة أفضل برنامج صحي ضمن جوائز قمة إدارة الموارد البشرية 2023، وقام بتسليم الجائزة جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل. وتأتي هذه الجائزة لتعكس التزام شركة بنفت المتواصل بتزويد موظفيها بالدعم والرعاية اللازمة في بيئة العمل، بما يتماشى مع القيم الأساسية للشركة.
وتعد جوائز قمة إدارة الموارد البشرية مناسبة مهمة لتكريم التميز في إدارة الموارد البشرية، وتتسم جائزة أفضل برنامج صحي على وجه الخصوص بتزايد المنافسة على الفوز بها. لذا يعتبر حصول شركة بنفت على هذه الجائزة خير دليل على نجاحها في توفير بيئة عمل صحية ومنتجة.
وكانت شركة بنفت قد فازت أيضًا في بداية هذا العام بشهادة الاعتماد الذهبي من وزارة الصحة عن برنامج «أماكن العمل المعززة للصحة». وباعتبارها شركة رائدة في هذا المجال، حرصت بنفت على إطلاق العديد من المبادرات التي تتوافق مع قيم التمكين والاستدامة، وتضمن ذلك تطبيق برنامج لمكافحة السمنة للموظفين، وتنظيم فعاليات طول العام لتشجيع الرياضة، وتخصيص وقت لممارسة الرياضة في المكتب، والتدريب على الإسعافات الأولية، وتنظيم مسابقات تشجع على وقف التدخين، إلى جانب فعاليات اجتماعية للموظفين وعائلاتهم، وغيرها الكثير.
وبالإضافة إلى ذلك، حرصت شركة بنفت على تعزيز قيمها المؤسسية على مدى السنين لتشمل العديد من المبادرات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، التي تعكس أيضًا التزامها بأن تكون قوة إيجابية دافعة داخل المجتمع. ويعد برنامجها الصحي أحد الأمثلة على هذا الالتزام، حيث يساعد على تقديم الدعم اللازم لموظفيها لتحسين صحتهم العامة.
وبهذه المناسبة، قالت مريم كمال مدير أول الامتثال ومكافحة غسل الأموال في شركة بنفت: «إننا نعتبر موظفينا أهم أصولنا الثمينة والقوة الدافعة لتحقيق نجاحنا، كما نؤمن بأن توفير بيئة عمل صحية يضمن تحقيق المزيد من الإنتاجية. لذا فإننا نحرص على توفير برنامج صحي شامل يقدم الدعم البدني والذهني والمالي، بما يسهم في خلق بيئة عمل منتجة من خلال دعم وتوجيهات الإدارة التنفيذية والفريق الإداري للشركة. إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لحصولنا على هذه الجائزة الرفيعة المستوى التي تأتي معززة لجهودنا في خلق بيئة عمل تساعد على تحقيق التقدم والازدهار للجميع».
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