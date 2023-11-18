بنفت تفوز بجائزة مرموقة في قمة إدارة الموارد البشرية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬برنامج‭ ‬صحي‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬قمة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬2023،‭ ‬وقام‭ ‬بتسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتعكس‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المتواصل‭ ‬بتزويد‭ ‬موظفيها‭ ‬بالدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للشركة‭. ‬

وتعد‭ ‬جوائز‭ ‬قمة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬لتكريم‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وتتسم‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬برنامج‭ ‬صحي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بتزايد‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭. ‬لذا‭ ‬يعتبر‭ ‬حصول‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ومنتجة‭. ‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بشهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬المعززة‭ ‬للصحة‮»‬‭. ‬وباعتبارها‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حرصت‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬التمكين‭ ‬والاستدامة،‭ ‬وتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬لمكافحة‭ ‬السمنة‭ ‬للموظفين،‭ ‬وتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬طول‭ ‬العام‭ ‬لتشجيع‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتخصيص‭ ‬وقت‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المكتب،‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬التدخين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فعاليات‭ ‬اجتماعية‭ ‬للموظفين‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حرصت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمها‭ ‬المؤسسية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنين‭ ‬لتشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أيضًا‭ ‬التزامها‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬إيجابية‭ ‬دافعة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭. ‬ويعد‭ ‬برنامجها‭ ‬الصحي‭ ‬أحد‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام،‭ ‬حيث‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لموظفيها‭ ‬لتحسين‭ ‬صحتهم‭ ‬العامة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬مريم‭ ‬كمال‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬الامتثال‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نعتبر‭ ‬موظفينا‭ ‬أهم‭ ‬أصولنا‭ ‬الثمينة‭ ‬والقوة‭ ‬الدافعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نجاحنا،‭ ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭. ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬برنامج‭ ‬صحي‭ ‬شامل‭ ‬يقدم‭ ‬الدعم‭ ‬البدني‭ ‬والذهني‭ ‬والمالي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬منتجة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والفريق‭ ‬الإداري‭ ‬للشركة‭. ‬إننا‭ ‬نشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬معززة‭ ‬لجهودنا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬