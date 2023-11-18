61.34 مليون ريال مرتب مدرب الاتحاد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة الاتحاد اتفقت مع المدرب الأرجنتيني، مارسيلو جايلاردو، على راتب سنوي ضخم، إذ سيحصل على راتب سنوي قيمته 61.34 مليون ريال (15 مليون يورو)، وأن الطرفين اتفقا بشكل نهائي، ليكون المدرب الأرجنتيني خليفة البرتغالي، نونو سانتو، المقال من منصبه مؤخرًا.
ورحل جايلاردو عن ريفر بليت بعد فترة طويلة قضاها مع العملاق الأرجنتيني، وحصد معه مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.
MENAFN18112023000089011017ID1107451231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.