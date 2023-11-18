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61.34 مليون ريال مرتب مدرب الاتحاد - جريدة الوطن السعودية

11/18/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة الاتحاد اتفقت مع المدرب الأرجنتيني، مارسيلو جايلاردو، على راتب سنوي ضخم، إذ سيحصل على راتب سنوي قيمته 61.34 مليون ريال (15 مليون يورو)، وأن الطرفين اتفقا بشكل نهائي، ليكون المدرب الأرجنتيني خليفة البرتغالي، نونو سانتو، المقال من منصبه مؤخرًا.
ورحل جايلاردو عن ريفر بليت بعد فترة طويلة قضاها مع العملاق الأرجنتيني، وحصد معه مجموعة من الألقاب المحلية والقارية.

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