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السعودية وقطر تدينان القصف الإسرائيلي السافر لمدرسة الفاخورة في غزة وترفضان استهداف المدنيين العزل

11/18/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
من جهتها، أدانت الخارجية القطرية بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، واعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الوزارة مجددا في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة، التابعة لوكالة (الأونروا).
وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
كما جددت الخارجية القطرية موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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