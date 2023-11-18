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تايوان تحالف المعارضة يخفق في الاتفاق على مرشح مشترك للرئاسة

11/18/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أخفق أكبر حزبين معارضين في تايوان في الاتفاق على هوية مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في يناير المقبل.
والحملة الانتخابية التي ستفضي للاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه في 13 يناير المقبل تحت المجهر لأنها ستحدد مستقبل العلاقات بين تايبيه والصين التي تصر على أن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي جزء لا يتجزأ من أراضيها.
والأوفر حظا حاليا للفوز بالرئاسة في الجزيرة هو نائب الرئيسة لاي تشينغ-تي المنتمي للحزب الديموقراطي التقدمي الذي تعتبره الصين مؤيدا للاستقلال.
أما الحزب القومي الصيني «كومينتانغ»، أكبر تكتل موال لبكين في تايوان، وكذلك حزب الشعب التايواني الأصغر حجما، فقد تعهدا تعزيز الروابط مع الصين، وقد أبرما اتفاقا لتقييم الاستطلاعات الأخيرة من أجل اختيار مرشح في مواجهة لاي والحزب الديموقراطي التقدمي.
وكان متوقعا صدور إعلان لكن «كومينتانغ» وحزب الشعب التايواني اختلفا حول كيفية احتساب هامش الخطأ في الاستطلاعات، وهو ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقال رئيس حزب كومينتانغ إريك تشو «علينا أن نجلس لحل هذا الخلاف البسيط، وأن نسارع لتشكيل فريق للعمل معا».
وشدد على أهمية تشكيل تحالف وثيق بين الحزبين للخروج بأفضل توليفة للمرشحين.
ومرشح كومينتانغ هو رئيس بلدية نيو تايبيه هو يو-يه، لكن أداءه في الاستطلاعات في مواجهة لاي دون التوقعات.
أما الطبيب السابق كو وين-جي المنتمي لحزب الشعب التايواني فيضع فصيله السياسي في خانة الخيار البديل لكسر الهيمنة الاعتيادية لحزبي كومينتانغ والحزب الديموقراطي التقدمي، وهو متقدم في الاستطلاعات.
وقال كو إن هدفه هو الفوز في الانتخابات في مواجهة لاي.
وتابع «مازلنا نأمل مواصلة المفاوضات مع كومينتانغ لكن لا يطلبن مني أحد... الاستسلام من دون شروط».
وخلال حملة انتخابية «للاي»، قالت الرئيسة تساي إينغ-وين التي يتعذر عليها الترشح لولاية ثالثة، إن تحالف المعارضة بصدد التحول إلى «انقسام».
وشددت على أنه «إذا لم يتشاطر حزبان رؤية مشتركة تصبح السياسات الوطنية فوضوية وتطغى عليها باستمرار الصراعات الداخلية، بما يحول دون التقدم بثبات أو كسب ثقة دولية».
وأمام كل المرشحين مهلة تنتهي الجمعة المقبل لتسجيل ترشحهم رسميا لدى مفوضية الانتخابات.
وأظهر استطلاع نشرته مؤخرا صحيفة «يونايتد ديلي نيوز» التايوانية، أن نسبة التأييد «للاي» في سباق ثلاثي تبلغ 31.1%، فيما يحظى «كو» بتأييد نسبته 28.7% ويحظى «هو» بـ22.4%.

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