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الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بتدمير جسر يمر فوق سد جنوبي الخرطوم

11/18/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن ضربة تسببت في تدمير جسر يمر فوق سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم، وهو أحدث منشأة مهمة للبنية التحتية تتضرر بسبب الحرب المستعرة منذ سبعة أشهر.
وأي دمار كبير في هذا السد ينذر بفيضان عارم للنيل الأبيض.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تعرض جسر في العاصمة الخرطوم ومستودع مهم للنفط لأضرار بسبب الضربات التي تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.
واستعر القتال مؤخرا في منطقة جبل أولياء، وهي من الأحياء الفقيرة في جنوب ولاية الخرطوم مما أدى إلى نزوح الآلاف.
وذكرت مجموعة غرفة الطوارئ المحلية التطوعية إن مدنيين قتلوا في ضربات نفذتها قوات الدعم السريع وكذلك أثناء تبادل إطلاق النار مع الجيش في المنطقة.
واندلع القتال في الخرطوم في أبريل الماضي وسط التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومنذ ذلك الحين سيطرت «القوات» على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وتواصل مد سيطرتها جنوبا.
ونجحت قوات الدعم السريع، في الوقت نفسه في السيطرة على معظم أنحاء إقليم دارفور في غرب البلاد إذ يقول محللون إنها كسبت قوة دافعة في جهودها لتعزيز سيطرتها على أكبر قدر ممكن من البلاد، مما عزز موقفها في محادثات السلام الجارية.

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