الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بتدمير جسر يمر فوق سد جنوبي الخرطوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن ضربة تسببت في تدمير جسر يمر فوق سد «جبل أولياء» جنوبي الخرطوم، وهو أحدث منشأة مهمة للبنية التحتية تتضرر بسبب الحرب المستعرة منذ سبعة أشهر.
وأي دمار كبير في هذا السد ينذر بفيضان عارم للنيل الأبيض.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تعرض جسر في العاصمة الخرطوم ومستودع مهم للنفط لأضرار بسبب الضربات التي تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.
واستعر القتال مؤخرا في منطقة جبل أولياء، وهي من الأحياء الفقيرة في جنوب ولاية الخرطوم مما أدى إلى نزوح الآلاف.
وذكرت مجموعة غرفة الطوارئ المحلية التطوعية إن مدنيين قتلوا في ضربات نفذتها قوات الدعم السريع وكذلك أثناء تبادل إطلاق النار مع الجيش في المنطقة.
واندلع القتال في الخرطوم في أبريل الماضي وسط التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومنذ ذلك الحين سيطرت «القوات» على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وتواصل مد سيطرتها جنوبا.
ونجحت قوات الدعم السريع، في الوقت نفسه في السيطرة على معظم أنحاء إقليم دارفور في غرب البلاد إذ يقول محللون إنها كسبت قوة دافعة في جهودها لتعزيز سيطرتها على أكبر قدر ممكن من البلاد، مما عزز موقفها في محادثات السلام الجارية.
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