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كيف يتواصل الغزاويون مع العالم في ظل انقطاع الإنترنت والاتصالات؟

11/18/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظ الشاب خالد المصباح البالغ من العمر 19 عاما، على اتصاله بالعالم الخارجي عبر هاتفه، بعد أن أضحى انقطاع الاتصالات أمرا مألوفا في غزة، حيث يعجز السكان عن التواصل مع العالم الخارجي أو مع بعضهم البعض أو مع ذويهم في الخارج، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتوسيع عملياته البرية في القطاع.
وبحسب قناة «الحرة» يلجأ بعض السكان إلى شريحة تسمى «eSIM» للعثور على حل ثابت لانقطاع التواصل، حيث تمكن الشاب الفلسطيني من الحصول على «eSIM» بمساعدة صديق له في الخارج، حيث أصبحت تلعب هذه الشرائح دورا رئيسيا اليوم في ربط عدد قليل من سكان غزة بالعالم، وإتاحة خدمة الاتصال بالإنترنت، التي باتت مهمة شبه مستحيلة في ظل الظروف القائمة.
خلال الانقطاعات الأولى للاتصال والإنترنت، لم يكن لدى المصباح أي معرفة بما يسمى «eSIM»، شأنه شأن معظم أهالي غزة، إلا أن المصطلح بدأ تداوله مع الحملة التي انطلقت حول العالم، للمطالبة بربط غزة بالإنترنت، والتي تخللتها مطالبة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتزويد القطاع بالإنترنت عبر شركة «ستارلينك».
إلا أن فشل تلك المساعي دفع البعض للبحث عن سبل أخرى لتأمين الإنترنت لأهالي غزة والالتفاف على الانقطاع القائم نتيجة الحرب، فكانت eSIM من بين أكثر الحلول العملية والمتاحة، والتي تثبت اليوم أهمية كبيرة في إعادة ربط الفلسطينيين بالعالم.
وعلى شكل حملات تبرع، تركزت الجهود على شراء كميات من هذه الشرائح، وتحويل رموزها إلى السكان في غزة لاستخدامها، فيما نشطت في سياق متصل عملية لتثقيف سكان القطاع بها وإرشادهم لاستخدام هذ التقنية وآلية تشغيلها على الهواتف، بالاعتماد على المتاح من شبكات اتصالات قرب نطاق غزة.
وبعد عودة الاتصالات إلى غزة في المرة الأولى، عرض صديق من كندا على المصباح أن يشتري له شريحة eSIM. وتابع معه تفعيلها خطوة بخطوة، حيث تمكن الشاب من شبك هاتفه على إرسال شبكة اتصالات «سيلكوم» الإسرائيلية.
أخذ المصباح يقرأ عن هذه التقنية أكثر وتعرف على الشريحة وآلية عملها والخدمات التي تتيحها بصورة أعمق، حتى بات مرجعا لمحيطه ممن يحتاجون لمعرفة تفاصيل عن eSIM، أو يواجهون مشاكل في تشغيلها، حيث يلجأون إليه لحلها. وهي عبارة عن شريحة افتراضية، تتيح الاتصال عبر الهاتف من خلال الأقمار الاصطناعية مرورا بأي شبكة اتصالات تقدم هذه الخدمة. بعض هذه الشرائح توفر خدمة المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة، وبعضها يقتصر على توفير الإنترنت.

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