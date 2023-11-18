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أرمينيا وأذربيجان تتفقان على مبادئ أساسية لمعاهدة سلام

11/18/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ان بلاده وأذربيجان اتفقتا على المبادئ الأساسية لمعاهدة سلام لكنهما مازالتا تواجهان صعوبة في الاتفاق على بعض الأمور.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن باشينيان قوله في العاصمة يريفان امس: «لدينا أخبار جيدة وسيئة بشأن عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان»، لافتا الى ان «هناك بعض التقدم في المحادثات بخصوص معاهدة سلام».
وأضاف «أمر جيد أن نتفق على المبادئ الأساسية للسلام مع أذربيجان.. لقد حدث ذلك بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نتيجة لقاءاتي مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل». وتابع «أما الأخبار السيئة فهي أننا ما زلنا نتحدث لغات ديبلوماسية مختلفة وفي كثير من الأحيان لا نفهم بعضنا».
ولفت باشينيان إلى ان أرمينيا اقترحت مبادلة جميع سجنائها بالسجناء الأذربيجانيين الذين تحتجزهم. وظل البلدان على خلاف لعقود لأسباب، أبرزها المتعلق بإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن منه. جاء لذك غداة الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لأذربيجان امس الاول بالسماح بعودة آمنة للسكان الذين نزحوا عن منطقة ناغورني قره باغ. وقضت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب في العودة إلى ناغورني قره باغ بالقيام بذلك بشكل «آمن وسريع ومن دون عراقيل».
ورفعت أرمينيا القضية على أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية على أمل أن يرغم قضاتها باكو على التوقف عن دفع الأرمن إلى النزوح من المنطقة وتسهيل عودة أي شخص يرغب في ذلك.
كذلك قضت محكمة العدل الدولية بأن على أذربيجان أن تسمح لكل الراغبين في مغادرة ناغورني قره باغ بالقيام بذلك، وضمان أن من يختارون البقاء فيها سيكونون محميين من «استخدام القوة أو الترهيب».
وفي حين أن القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن النزاعات بين الدول هي ملزمة قانونيا، لا تتمتع محكمة العدل الدولية بأي سلطة لضمان تطبيقها. وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أشرف مؤخرا على عرض عسكري في كبرى مدن الإقليم خانكندي رفعت خلاله الأعلام الأذربيجانية.

MENAFN18112023000130011022ID1107451226

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