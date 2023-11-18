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عشرات آلاف الإسبان يتظاهرون في وسط مدريد رفضا للعفو عن انفصاليين كاتالونيين

11/18/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر عشرات آلاف الإسبان في مدريد تنديدا بمشروع قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين سمح بتأمين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز غالبية نيابية ليعيد تشكيل حكومة.
وتجمع نحو 170 ألف شخص في ساحة ثيبيليس، وفق السلطات المحلية، حول النافورة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، بوسط العاصمة الإسبانية تلبية لدعوة أطلقهتا احزاب اليمين.
وهتف متظاهرون: «من أجل دولة القانون، النجدة أيها الاتحاد الأوروبي» و«سانشيز إلى السجن» و«كاتالونيا هي إسبانيا»، وحمل بعضهم أعلاما إسبانية فيما حمل آخرون أعلاما أوروبية وزعها حزب الشعب الأوروبي.
وقالت ماريا أنخيليس غالان (65 عاما) المتقاعدة والمقيمة في مدريد «ما يريده بيدرو سانشيز هو تقطيع إسبانيا إلى أجزاء وأن تكون دولة الباسك في جانب وكاتالونيا في جانب آخر والقول إن شيئا لم يحدث».
وقال لويس غاريدو (65 عاما) الذي جاء من غوادالاخارا بمنطقة مدريد إنه «اشتراكي لكن غير مؤيد لسانشيز».
واعتبر أنه لم يكن على رئيس الوزراء أن يوافق أبدا على إعادة تعيينه «بهذا السعر»، مضيفا «لا أريد أن تغرق إسبانيا (...) بل (أريد تجنب) تقسيم إسبانيا بهذه الطريقة».
وبعدما حل سانشيز ثانيا خلف منافسه المحافظ ألبرتو نونييث فيخو في انتخابات 23 يوليو الماضي، أجرى مفاوضات مع أحزاب إقليمية متعددة في الأسابيع الأخيرة وتمكن من كسب تأييدها الحاسم، في وقت لم تفرز الانتخابات أغلبية واضحة في البرلمان المنقسم إلى حد كبير.
وفاز سانشيز الخميس الفائت بتصويت على الثقة في البرلمان ما يبقيه على رأس حكومة دولة منقسمة بشدة بعد قراره منح عفو لانفصاليين كاتالونيين مقابل دعمهم له.
وتمكن سانشيز خصوصا من كسب تأييد الحزب الانفصالي في كاتالونيا «معا من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هربا من إجراءات قانونية على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائيا بسبب دورهم في مسعى كاتالونيا للاستقلال.

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