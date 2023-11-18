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تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

11/18/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في بريطانيا وفرنسا دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونظمت التظاهرات في فرنسا بمبادرة من التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي باريس، انطلق موكب يضم آلاف المتظاهرين تحت المطر وراء لافتة كتب عليها «أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري» حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين «إن المرحلة خطيرة بالنسبة لأصدقائنا الفلسطينيين»، متحدثا عن «معاناة لا توصف للشعب الفلسطيني» ومطالبا «بوقف القصف» و«الهجمات البرية» و«رفع الحصار» عن غزة.
كما انتقد الناشط «الموقف غير الواضح» للحكومة الفرنسية من القضية الفلسطينية، «وهو عار على بلادنا».
وقالت صوفي بينيه الأمينة العامة لاتحاد «سي جي تي» أكبر النقابات في البلاد «على فرنسا أن تدعو على الفور إلى وقف لإطلاق النار لتسكت الأسلحة».
وفي مرسيليا جنوب شرق فرنسا، تجمع مئات الأشخاص قرب الميناء القديم. وأفاد مراسل فرانس برس بأن الجميع وقفوا دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا الفلسطينيين.
وفي تولوز ضمت مسيرة صباحية 1200 شخص بحسب الشرطة و4000 بحسب سي جي تي.
وفي لندن، تم تنظيم العديد من التجمعات بدلا من المسيرة الكبيرة التي نظمت أيام السبت الخمسة السابقة.
وفي شمال العاصمة البريطانية، تظاهر المئات قرب مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الذي يتعرض لانتقادات بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار.
كما تم تنظيم تظاهرات أخرى في عدة مدن بريطانية.

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