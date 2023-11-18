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قمة آبيك تختتم أعمالها بتوافق اقتصادي وانقسام سياسي

11/18/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انقسم زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بشأن مواقف بلادهم من الحربين في أوكرانيا وغزة.
ونشر زعماء المنتدى في ختام اجتماعهم الذي عقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري تحت عنوان «خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع»، بيانا منفصلا حول القضايا الجيوسياسية الراهنة، كما أصدرت «آبيك» أيضا «إعلان البوابة الذهبية» (غولدن غيت) الذي تم التوصل إليه بتوافق الآراء وركز على قضايا التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الاعضاء.
وفيما يتعلق بالحرب في غزة، أشار البيان السياسي إلى أن الدول الأعضاء قد «تبادلت وجهات نظرها»، كما «تبادل بعض القادة الرسائل الموحدة الصادرة عن القمة العربية-الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023» والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، ذكر البيان أن «معظم الأعضاء يدينون بشدة العدوان على أوكرانيا ويشددون على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها السياسي».
وتابع «نلاحظ بقلق عميق التأثير السلبي للحرب في أوكرانيا ونشدد على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتفاقم الهشاشة القائمة في الاقتصاد العالمي». واعتمد الاجتماع الثلاثين لـ«آبيك» كذلك «إعلان البوابة الذهبية» الذي اكد انه «يجب على الدول الاعضاء في المنتدى تسخير التقدم التكنولوجي والاقتصادي لمواصلة إطلاق العنان للإمكانات الضخمة والديناميكية الهائلة في جميع أنحاء منطقتنا، وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك معالجة جميع التحديات البيئية، وبينها تغير المناخ».
وركز الإعلان عموما على موضوعات الاستدامة والمناخ وتحول الطاقة والترابط البيني وبناء اقتصادات شاملة ومرنة.
وأكد الزعماء مجددا تصميمهم على توفير بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وشاملة ويمكن التنبؤ بها.
كما جددوا التأكيد على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، والذي يواصل تحفيز النمو الاستثنائي في منطقة الآبيك.
وشددوا على التزام اقتصادات «آبيك» بتعزيز جهودها فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاون الفني لدعم استعدادها للمشاركة في مشاريع إقليمية شاملة وعالية الجودة.

MENAFN18112023000130011022ID1107451223

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