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مسيرة أهالي المحتجزين لدى حماس تصل القدس قادمة من تل أبيب

11/18/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت مسيرة احتجاجية راجلة لأهالي المحتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى مدينة القدس المحتلة لحث الحكومة على بذل مزيد من الجهود لإعادتهم.
وكانت المسيرة قد انطلقت من تل أبيب الثلاثاء الماضي وبعدما قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كلم سيرا، حيث وصلوا الى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وهم يحملون لافتات كتب عليها: «أعيدوهم إلى بيوتهم الآن»، إضافة الى أعلام إسرائيلية وصور للرهائن.
وتحمل عائلات الرهائن حكومة نتنياهو مسؤولية عدم تزويدهم بتفاصيل حول جهود الافراج عن أحبائهم.
وقال أحد منظمي المسيرة بوفال هاران الذي قتل والده واحتجزت والدته وستة آخرون من أفراد عائلته منذ يوم الهجوم، إن أقارب الرهائن يريدون «مواجهة» أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

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