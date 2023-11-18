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مجازر متجددة حماس تتوعد بالرد وإسرائيل تخلي قسرا الشفاء

11/18/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفضت مأساة حصار واقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة، إلى مشهد أكثر مأساوية، حيث أخلت قوات الاحتلال قسرا، المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية، فيما بقي العشرات من المصابين ذوي الحالات المستعصية والأطفال الخدج، وتزامن ذلك مع مجازر جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في عدة مناطق في اليوم الـ 43 من حربها الضارية على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس سقوط «مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر». وقالت ان «ما لا يقل عن 50» شخصا قضوا في القصف الذي استهدف مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا. وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي جثثا مضرجة بالدماء وأشلاء على الأرض في ممرات وصفوف المدرسة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية أن «عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وفي مدرسة تل الزعتر، اللتين تؤويان آلاف النازحين شمال قطاع غزة.
وقال المفـــوض العـــام لـ «أونروا» فيليب لازاريني: «تلقينا صورا ولقطات (مروعة) لعشرات القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للوكالة بشمال غزة». وأضاف: «لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك ويجب فرض هدنة إنسانية فورا».
وفي غارة منفصلة استهدفت منزلا، قتل 32 شخصا من عائلة أبوحبل في المخيم بينهم 19 طفلا، وفق الوزارة التي نشرت قائمة بأسماء هؤلاء الضحايا. كما سقط 15 قتيلا على الأقل بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني، توعدت حركة حماس في بيان بأنها ستحاسب إسرائيل على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر، مؤكدة «أنهم لن يرحلوا عن أرضهم».
وبالعودة إلى مأساة مستشفى الشفاء، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي من إخلاء قسري جريمة حرب.
وخرج من كانوا في المستشفى بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن «120 جريحا» والأطفال الخدج «بقوا فيه بانتظار إيجاد سبيل لإخراجهم نظرا لوضعهم الصحي الحرج».
وقالت الوزارة: «نحن على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم» من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش للصحافيين، أن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مجمع الشفاء من الجرحى والمصابين، وتم بدء عملية المغادرة بشكل قسري.
وتابع البرش أنه تم الطلب من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة وسط غزة، ومن ثم التوجه إلى ممر النزوح عبر طريق شارع صلاح الدين، فيما لم يتمكن الكثير من الأطفال والكبار من مواصلة السير.
ولفت إلى أن 5 أطباء بقوا في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى ذوي الحالات الخطيرة، إلى جانب بقاء الأطفال حديثي الولادة «الخدج» الذين يجري التنسيق بشأنهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح البرش أن 120 جريحا بقوا داخل مجمع الشفاء من أصل 650، فيما توجهت جميع الأطقم الطبية والجرحى إلى منطقة جنوب وادي غزة. وشاهد صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة ينزحون جنوبا سيرا على الأقدام، باتجاه شارع صلاح الدين، مشيرا إلى عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.
في الطريق نحو الجنوب، أكد الصحافي رصده ما لا يقل عن 15 جثة بعضها في مراحل متقدمة من التحلل في الطرق المدمرة، حيث السيارات مقلوبة أو مهشمة وكذلك المحال التجارية. وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيرة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن الجيش لم يطلب إجلاء المرضى أو الطواقم الطبية من مستشفى الشفاء، مؤكدا أن الطواقم الطبية ستبقى داخل المستشفى لخدمة المرضى الذين لا ينوون أو لا يستطيعون الإجلاء منه. وقال في بيان على حسابه الرسمي في موقع «إكس» إن الجيش «استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء السماح لسكان غزة الذين نزحوا إلى المستشفى ويرغبون في الإجلاء منه نحو الممر الإنساني في قطاع غزة، وذلك من خلال طريق يتم تأمينه». لكـــن المديـــر العـــام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت نفى ذلك، وقال في اتصال هاتفي مع قناة «الجزيرة» إن «الاحتلال طرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء. وان 6 من مرضى غسيل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا». وقالت مصادر طبية فلسطينية لوكالة أنباء (شينخوا) إن إدارة المستشفى قررت عدم المغادرة إلا مع جميع المرضى. وكان أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قال في بيان مصور: «أعددنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومن كافة الاتجاهات وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره».
وفيما كانت حصيلة ضحايا الحرب على غزة تجاوزت 12 ألف قتيل، أعلن الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 6 ضباط وجنود واصابة آخرين في غزة أمس.يأتي ذلك بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرا جديدا للمدنيين للفرار من عدة بلدات، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة جنوب القطاع الذي طالبت المدنيين بالنزوح إليه، وذلك بعد السيطرة على الشمال.
وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا هربا من الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس التي يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة. وفي السياق نفسه، نعت «حماس» رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي قضى أمس الأول متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان إن بحر «استشهد بعدما رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، والتي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى».

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